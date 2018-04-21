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Azerbaycan'ın yeni Başbakanı Novruz Memmedo oldu

Azerbaycan'ın yeni Başbakanı, Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. Novruz Memmedov oldu.

21 Nisan 2018 Cumartesi 14:49
Azerbaycan'ın yeni Başbakanı Novruz Memmedo oldu

Azerbaycan'ın yeni Başbakanı, Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. Novruz Memmedov oldu.

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin yeni başbakanını belirlemek için toplandı. Meclis Başkanı Oktay Asadov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, başbakanlığa Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. Memmedov'u önerdiğini duyurdu.

Memmedov, yapılan oylamada 113 oyla Azerbaycan'ın yeni Başbakanı seçildi. Başbakan Memmedov, oylamadan sonra yaptığı konuşmada, kendisine duyulan güven için teşekkür etti.

Zor ve büyük sorumluluk gerektiren bir göreve geldiğini ifade eden Memmedov, Cumhurbaşkanı Aliyev'le çalışmanın onur verici olduğunu vurguladı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Aliyev, 22 yıl başbakanlık görevini üstlenen Artur Rasizade'yi kabul ederek bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkürlerini iletti.

Azerbaycan Anayasası gereği, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra hükümet istifa ediyor.

İlham Aliyev, 11 Nisan'da yapılan seçimleri yüzde 86,02 oyla kazanmıştı.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 14:49
  1. Prof. Dr. Novruz Memmedov
  2. Azerbaycan
  3. Azerbaycan Milli Meclisi
  4. Cumhurbaşkanı Aliyev

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