Azerbaycan'ın ünlü valisine suikast!

Dün akşam saatlerinde düzenlenen suikast girişimi sonucunda Elmar Veliyev ve koruması Gasım Aşbazov yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Gence Merkez Klinik Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan valinin şu anda yaşam mücadelesi verdiği belirtiliyor. Ayrıca bazı kaynaklardan gelen bilgilerse Elmar Veliyev’in hayatını kaybettiği yönünde.

Konuyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov ise, Veliyev’in durumunun iyi olduğunu söyledi.

Saldırının failinin daha önce de valiyi tehdit eden Yunus Seferov olduğu belirlendi.

Kaynak: Yenicag.Az