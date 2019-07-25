Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına uygulanan vizeyi kaldırması

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanlığınca, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılmasına ilişkin iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın, vize alanında iş birliğinin ele alınmasını ve halkların serbest dolaşımının sağlanmasını zorunlu kıldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki tarihi kültürel köklere, dostluk, kardeşlik ve dayanışmaya dayalı ilişkilerin ulusal lider Haydar Aliyev'in "bir millet, iki devlet" sözlerine uygun en üst düzeyde olduğu ifade edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarıyla ikili ilişkilerin başarıyla geliştiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık, ülkelerimiz arasında vize alanında iş birliğinin ele alınmasını ve halklarımızın serbest dolaşımının sağlanmasını zorunlu kılmıştır. Bu açıdan, Azerbaycan'ı 30 güne kadar ziyaret etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti'nin geçerli ulusal pasaportuna sahip vatandaşları için 1 Eylül'den itibaren vize talebi karşılıklı şekilde iptal ediliyor."

- Kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlanacak

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının, vize şartının iptaliyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına nota gönderdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, Azerbaycan'da 30 günden fazla kalmak isteyen Türk vatandaşlarının statüsünün, Azerbaycan'ın ilgili yasalarıyla düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Azerbaycan vatandaşlarına 30 güne kadar vize muafiyeti uyguladığı hatırlatılarak Azerbaycan'ın kararının iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacağı yinelendi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül'den itibaren kaldıracağını duyurmuştu.



