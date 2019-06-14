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"Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:- "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, Azerbaycan'ın hüznü, kederi, bizim kederimiz, bizim hüznümüz olmuştur ve olmaya da devam edecektir"- Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim:- "Bölgesel ilişkiler olsun, enerji, ulaştırma, çok taraflı ilişkiler olsun, bugün Azerbaycansız hiçbir konu hallolmuyor, Azerbaycan tüm bu konuların merkezindedir. Bunların hepsi de Azerbaycan-Türkiye kardeşliği istikametindedir"

14 Haziran 2019 Cuma 23:09
"Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir"

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Azerbaycan dostumuzun, kardeşimizin sevinci bizim sevincimiz, Azerbaycan'ın hüznü, kederi, bizim kederimiz, bizim hüznümüz olmuştur ve olmaya da devam edecektir." dedi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinde Büyükelçi Hazar İbrahim'in ev sahipliğinde "Azerbaycan Cumhuriyetinin 101. Yılı Milli Günü, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin 101. Yılı, Azerbaycan Cumhuriyetinin Diplomatik Hizmetlerinin 100. Yılı" kutlamaları kapsamında resepsiyon verildi.

Resepsiyona Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, başkentteki diplomatik ve askeri misyon temsilcileri katıldı.

Bakan Kasapoğlu, Azerbaycan ile Türkiye'nin "tek millet, iki devlet" olarak gerçek anlamda hem dost hem kardeş ülkeler olduğunu vurguladı.

Azerbaycan'ın 1991'de bağımsızlığını yeniden kazanması ile ilişkilerin hızla yükselişe geçtiğini ve bugünkü halini aldığını kaydeden Kasapoğlu, iki ülkeyi "birbirinin önde gelen siyasi ve ticari ortağı" olarak tanımladı. Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Gurur duyulacak somut pek çok projede de bunu taçlandırmış durumdayız. Halklarımızı birbirine bağlayan ortak kültürümüz, tarihimiz, dilimizin yanı sıra ekonomilerimiz de hayata geçirdiğimiz pek çok mega proje ile birbirine adeta kenetlenmiş bir vaziyettedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu, TANAP doğal gaz boru hattı ve Star rafinerisi hepimizin haklı bir şekilde gurur duyacağımız projelerin en önde gelenleridir. Stratejik düzeyde ilişkilerimizin somut meyveleri olan bu projeler, aynı zamanda müşterek coğrafyamızda barışa, istikrara ve refaha katkı yapmakta, bölgemizi küresel ölçekte ekonomik cazibe merkezi noktasında çok avantajlı hale getirmektedir. Ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz bağları daha da kuvvetlendirecek pek çok projeye yönelik olan irademiz ve çalışmalarımız hızla devam etmektedir."

- "Ortaklığı yukarı seviyelere çıkarmak asli görevimiz"

Yukarı Karabağ sorununa değinen Kasapoğlu, Türkiye olarak sorunun barışçıl çözümü için Azerbaycan'ın ortaya koyduğu bütün çabaları desteklediklerini anımsattı. Kasapoğlu, "Yukarı Karabağ sorununun en kısa zamanda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içinde uluslararası hukuk kuralları ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını temenni etmekteyiz. Azerbaycan dostumuzun, kardeşimizin sevinci bizim sevincimiz, Azerbaycan'ın hüznü, kederi, bizim kederimiz, bizim hüznümüz olmuştur ve olmaya da devam edecektir." dedi.

Haydar Aliyev'in temellerini attığı ilişkilerin bugünkü seviyelere yükselmesinde en büyük katkının İlham Aliyev'e ait olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Aliyev'in istikrarla ve dirayetli liderliğiyle Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine gönül vermiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tesis ettiği samimi diyaloğu Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde kuşkusuz bulunmaz bir nimet olarak addediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, halkların samimi dostluğundan ve ilelebet payidar olacak kardeşliğinden güç alan bu ortaklığı daha da yukarı seviyelere çıkarmanın asli görevlerinden olduğunun altını çizdi.

- "Hem kardeş hem stratejik müttefik"

Büyükelçi İbrahim de "100 yıl önce görevimiz Azerbaycan'ı dünyaya tanıtmaktı, bugün ise Azerbaycan, rehberliğinin siyaseti neticesinde uluslararası arenanın değerli bir üyesidir." diye konuştu.

Azerbaycan'ın dünya ülkeleri ile hukukunu ve müstakil dış politikasını koruduğunu belirten İbrahim, ülkesinin stratejik konumuna dikkati çekti. İbrahim, "Bölgesel ilişkiler olsun, enerji, ulaştırma, çok taraflı ilişkiler olsun, bugün Azerbaycansız hiçbir konu hallolmuyor, Azerbaycan tüm bu konuların merkezindedir. Bunların hepsi de Azerbaycan-Türkiye kardeşliği istikametindedir." şeklinde konuştu.

Azerbaycan'ı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu dile getiren İbrahim, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtti. İbrahim, iki ülke kardeşliğinin sarsılmaz olduğuna işaret ederek, "hem kardeş hem stratejik müttefik olduklarını ve ebedi olarak da böyle kalacaklarını" kaydetti.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Bakan Selçuk ve Büyükelçi İbrahim verdi.

Azerbaycanlı ses sanatçısı Elnur Hüseynov programda parçalar seslendirdi.

Konuşmaların ardından davetliler, Azeri mutfağından lezzetleri tattı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 23:09
  1. Adnan Özbal
  2. Azerbaycan
  3. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ataşesi Kurmay Albay
  4. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği
  5. Deniz Kuvvetleri Komutanı
  6. Gençlik ve Spor Bakanı
  7. Hazar İbrahim
  8. Kara Kuvvetleri Komutanı
  9. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  10. Müşfik Mehmedov
  11. resepsiyon
  12. SP Genel Başkanı
  13. Temel Karamollaoğlu
  14. Ümit dündar
  15. Zehra Zümrüt Selçuk

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