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Azerbaycan'ın Kahraman Komutanı Hüseynov sınır hattımızda! Gazilerimle birlikte savaşmaya hazırım

Haydar Aliyev tarafından ülkesi Azerbaycan'da kahraman ilan edilen Komutan İbad Hüseynov, sınır hattımıza gelerek Mehmetçiğe moral verdi. Burada konuşan Hüseynov, "Gazilerimle birlikte Türkiye için savaşmaya hazırım" dedi.

20 Ekim 2019 Pazar 16:17
Azerbaycan'ın Kahraman Komutanı Hüseynov sınır hattımızda! Gazilerimle birlikte savaşmaya hazırım

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Ülkesi Azerbaycan'da kahraman ilan edilen Komutan İbad Hüseynov, Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden Mehmetçiğimize destek vermek için sınır hattını ziyaret etti. Burada kahraman Mehmetçiğimize seslenen Hüseynov, "Türkiye'ye uzanan eli bize uzanmış sayarız. Gazilerimle birlikte yanınızda savaşmaya hazırım." dedi.

Adana, Osmaniye ve Şanlıurfa'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

Azerbaycan'dan Adana'ya gelen İbad Hüseynov, ilk olarak Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile görüştü. Adana'daki temaslarından sonra Osmaniye'ye hareket eden Hüseynov, şehrin üst düzey komutanları ile toplantı gerçekleştirerek son durum hakkında bilgi aldı.

Osmaniye'den de Şanlıurfa'ya hareket eden Hüseynov, burada İl Alay Komutanı ile bir araya geldi. Ardından sınır ilçesi Akçakale'ye giden Hüseynov'u Akçakale İlçe Jandarma Komutanı karşıladı. Hüseynov beraberinde İlçe Jandarma Komutanı ile birlikte sınırdaki kahraman Mehmetçiğimizi birliklerinde ziyaret etti.

'Türkiye'ye uzanan el bize uzanmıştır: Savaşmaya hazırım'

Sınır hattında Mehmetçikle konuşan Hüseynov, "Ben her şeyden önce bir Türk sevdalısıyım." diyerek şunları söyledi:

"Bütün Türkler kardeştir ama Azerbaycan ve Türkiye ikiz kardeştir. Türkiye'ye uzanan eli bize uzanmış el kabul ederiz. Biz o uzanan elleri kırarız. Gazilerimle birlikte burada savaşmaya hazırım."

Azerbaycan'da kahraman ilan edilen Hüseynov kimdir?

18 Ekim 1970’te Karabağ’da doğmuş, ortaokulu bitirdikten sonra askere gitmiş, Kara Yanvar olayları meydana gelince de çeşitli protestolar ve açlık eylemi yapmıştır. Rus ordusu içerisinde oluşturduğu karışıklıklardan dolayı 4 ay erken terhis edilmiştir. Yurduna döndükten sonra Karabağ Savaşı’na gönüllü olarak katılmış ve bir istihbarat birliğinin komutanlığına getirilmiştir. Dağlık Karabağ topraklarının bir bölümünün korunup saklanmasında, Ermenilerin Kür Nehri kıyılarına çıkmalarının önlenmesinde üstün hizmetleri olmuştur.

1993 Haziran’ında, gerçek adı Monte Melkonyan olan ASALA liderini öldürmüş aynı yıl Aralık ayında operasyon dönüşü sırasında Anti tank mayınına düşerek ağır bir şekilde yaralanmış ve 28 gün komada kalmıştır. Uzun süre gördüğü tedavi sonrasında, doktorunun bütün muhalefetine rağmen savaş bölgesine dönmüştür. 1994’yılında Haydar Aliyev onun hizmet ettiği birliğe gitmiş ve kendisine 'Milli Kahraman' adını verdiğini duyurmuştur.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 16:17
  1. Azerbaycan
  2. Adana
  3. Osmaniye
  4. Şanlıurfa
  5. Hüseynov
  6. Barış Pınarı Harekatı
  7. Adana Valisi Mahmut Demirtaş
  8. Akçakale
  9. Karabağ

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