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Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki çatışmalardan zaferle çıkışının 3. yılı

BAKÜ (İHA) – Azerbaycan’ın 2016 yılında Dağlık Karabağ’da Ermenistan ile yaşadığı çatışmalardan zaferle çıkışının 3.

05 Nisan 2019 Cuma 20:59
Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki çatışmalardan zaferle çıkışının 3. yılı

BAKÜ (İHA) – Azerbaycan’ın 2016 yılında Dağlık Karabağ’da Ermenistan ile yaşadığı çatışmalardan zaferle çıkışının 3. yıldönümü dolayısıyla program düzenlendi.


Azerbaycan ve Ermenistan arasında 2-5 Nisan 2016 tarihleri arasında Dağlık Karabağ’da meydana gelen ve Azerbaycan’ın zaferle çıktığı çatışmalar 3’üncü yıl dönümü için başkent Bakü’de tören düzenlendi.Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusu üzerinde elde ettiği zaferin üzerinden 3 yıl geçmesine ilişkin düzenlenen “Zafer Anı” isimli programa milletvekilleri, gaziler, şehit aileleri ve sanat dünyasından yoğun katılım oldu.



“Azerbaycan askeri toprak uğrunda kendi hayatını feda etmeye hazır”


Törende konuşma yapan Milletvekili Aydın Mirzezade, Azerbaycan ve Ermenistan arasından Dağlık Karabağ temas hattında zaman zaman çatışmaların yaşandığını vurgulayarak 2016 yılında yaşananlar hakkında, “Bu çatışmalarda Azerbaycan askeri kendi gücünü gösteriyordu. Ancak 2016’da biz bu meselede kendimizin zafer sayfasını açtık. 4 günlük savaş sırasında Azerbaycan askeri toprağa bağlılığını, gücünü gösterdi. Azerbaycan askeri toprak uğrunda her an kendi hayatını feda etmeye hazır olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı.


2016’da 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece Azerbaycan-Ermenistan arasında Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ’daki temas hattında yoğun çatışmalar yaşandı. Yaşanan çatışmalar sonrası ise Azerbaycan Ordusu, Goranboy ve Naftalan kentleri için tehlike oluşturan Talış köyü etrafındaki tepeleri Ermeni güçlerden temizlendi. Fuzuli bölgesinde, Horadiz kentinin yakınındaki Lele Tepe de Azerbaycan Ordusu’nun kontrolüne geçti. Azerbaycan ele geçirdiği bölgelerde savunma hattı oluşturuldu ve mevzilerini güçlendirdi.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 20:59
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