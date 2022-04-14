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Korona Virüs Azerbaycan'dan PCR testi kararı
Korona Virüs

Azerbaycan'dan PCR testi kararı

Azerbaycan, ülkeye girişlerde uygulanan PCR testi uygulamasını kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 13:08:00 -
Azerbaycan'dan PCR testi kararı

Azerbaycan, koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni bir aşamaya geçti.

Ülkeye girişlerde zorunlu hale getirilen PCR testi sonucu istenmesi artık uygulanmayacak.

PCR testi sunma zorunluluğu kaldırıldı

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, ülkeye girişlerde yolcuların koronavirüs PCR testi sunma zorunluluğunun kaldırılması yönünde karar aldı.

Karar gereği yarından itibaren Azerbaycan'a giriş yapan yolculardan koronavirüs PCR testi istenmeyecek.

Kararın ayrıntısı
AA'nın haberine göre; iç hat uçak yolcularından ve Bakü'den İran üzerinden Nahçıvan'a giden otobüs yolcularından da PCR test talep edilmeyecek.

Worldometers internet sitesinin verileri, Azerbaycan'da şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı 792 bin 305 vaka ve 9 bin 704 ölüm yaşandığını söylüyor.

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