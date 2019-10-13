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Azerbaycan Türk'ü gazilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Azerbaycanlı gaziler, TSK'nın SMO ile birlikte başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini ifade etti.

13 Ekim 2019 Pazar 13:29
Azerbaycan Türk'ü gazilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Azerbaycanlı gaziler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini ifade etti.

Karabağ gazilerinin kurduğu çeşitli sivil toplum kuruluşları, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Bakü'de, Gençliğe Yardım Fonu'nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda gazi ve üniversite öğrencisi katıldı.

"Omuz omuza savaşmaya hazırız!"

Terhis Edilen Askerlerin Gençleri Mariflendirme Birliği Başkanı Emin Hesenli, Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini, binlerce Azerbaycanlı'nın Türk ordusu ile omuz omuza savaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Harekatın teröre karşı başlatıldığını vurgulayan Hesenli, "Bu Türkiye'nin güvenlik sorunudur. Türkiye Afrin'de olduğu gibi burada da zafer kazanacaktır. Her zaman Türkiye için savaşmaya hazırız. Türkiye bizim kendi vatanımızdır." dedi.

Azerbaycan Vatan Savaşı Gaziler Birliği Başkanı Fuzuli Rzaquliyev de "Nerede Türk sözü varsa biz savaşçılar oradayız. Biz Türk ordusunun kazanacağına inanıyoruz. Savaşmaya hazırız. Nerede Türk yaşıyorsa orası bizim vatanımızdır." ifadelerini kullandı.

Karabağ gazisi, Azerbaycan Milli Kahramanı Vahit Guliyev de Türkiye'nin teröre karşı başlattığı harekatı sonuna kadar desteklediğini kaydetti.

Azerbaycan ve Türk bayrakları taşıyan gaziler, "Bir millet, iki devlet, Azerbaycan-Türkiye", "Türkiye seninle gurur duyuyoruz" sloganları attı.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 13:29
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Gençliğe Yardım Fonu
  3. Terhis Edilen Askerlerin Gençleri Mariflendirme Birliği Başkanı Emin Hesenli
  4. Azerbaycan
  5. Azerbaycanlı gaziler
  6. Azerbaycan Barış Pınarı Harekatı

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