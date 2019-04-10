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Azerbaycan’dan İlham Aliyev'e tam destek

Fransız merkezli anket şirketinin Azerbaycan’da yaptığı anket çalışmasında, halkın büyük çoğunluğunun Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in politikaları ve reform çalışmalarına olumlu destek verdiği ortaya çıktı.

10 Nisan 2019 Çarşamba 15:19
Azerbaycan’dan İlham Aliyev'e tam destek

Azerbaycan’da yapılan araştırmaya göre, Aliyev'in son bir yılda başlattığı siyasi, ekonomik, sosyal, yasal, eğitim ve sağlık gibi alanlardaki reform ve sosyal politikalar, Azerbaycan halkı tarafından beğeniyle karşılanıyor.

Gençlerin üst düzey görevlere getirilmesi, vatandaşların devalüasyon dolayısıyla artan kredi borçlarının silinmesi, Karabağ savaşı şehitlerinin ailelerine maddi yardım yapılması, bazı siyasi parti ve insan hakları örgütleri tarafından "siyasi tutuklu" oldukları iddia edilen kişilerin affedilmesi, doğal afet veya yangın gibi nedenlerle mağdur olan vatandaşlara devlet desteğinin verilmesi gibi son bir yılda yapılan çalışmalar Aliyev'in popülaritesini artırdı.

Sorulara verilen cevaplar olumlu

Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti dışındaki tüm bölgelerinde gerçekleştiren anketin sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 80,1'i ülkedeki sosyal ve ekonomik istikrarı Aliyev'in faaliyetlerinin en başarılı sonucu olarak değerlendirdi.

Katılımcıların yüzde 85,1'i "Cumhurbaşkanı Aliyev'in son bir yıldaki faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "olumlu" yanıtını verirken, yüzde 6,8'i "olumsuz", yüzde 8,1'i ise "bilmiyorum" şeklinde cevapladı.

Ankete göre katılımcıların yüzde 90,5'i Aliyev'in yürüttüğü siyasi, ekonomik, sosyal, adli, eğitim ve sağlık gibi alanlardaki reform politikalarını olumlu buldu.

Katılımcıların yüzde 75,6'sı Aliyev'in seçim vaatlerini yerine getirdiğini, yüzde 5,8'i ise yerine getirmediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 4,2'si ise soruya yanıt vermekte zorlandığını bildirdi.

Katılımcılar, Cumhurbaşkanı Aliyev'in bazı kadrolarda yaptığı değişiklikleri ve yolsuzlukla mücadele faaliyetlerini de olumlu buldu. Katılımcıların yüzde 78,8'i kadro reformlarından memnun olduğunu ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 75,6'sı yolsuzluğun giderilmesi için alınan önlemleri "etkin ve tatmin edici" olarak değerlendirdi.

Bölgelerin kalkınması için kabul edilen hükümet programları ve Aliyev'in bölgelere yaptığı ziyaretleri de katılımcılar olumlu buldu. Katılımcıların yüzde 90,4'ü Aliyev'in bölgelere yaptığı ziyaretlerin faydalı olduğu yönünde görüş bildirdi.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 15:19
  1. Azerbaycan
  2. Aliyev
  3. anket
  4. Politika
  5. reform çalışmaları

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