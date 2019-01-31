Azerbaycan'dan iade edilen FETÖ şüphelisi adliyede Türkiye'ye iade edilen FETÖ'nün Azerbaycan'daki sorumlusu İbrahim E, adliyeye getirildi

ANKARA (AA) - Azerbaycan tarafından Türkiye'ye iade edilen, örgütün Azerbaycan'daki gazete matbaasının işletmeciliğini yapan İbrahim E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dün Azerbaycan tarafından Türkiye'ye iade edildikten sonra Ankara'ya getirilen İbrahim E'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. İfadesi alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adalet Sarayı'na getirildi. Örgütün Azerbaycan'da çıkan gazetesinin matbaasını işleten ve FETÖ'nün bu ülkedeki sorumlularından olan İbrahim E, geçtiğimiz günlerde iki Azerbaycanlı polis eşliğinde hava yoluyla İstanbul'a daha sonra da sorgulanmak üzere Ankara'ya gönderilmişti.

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