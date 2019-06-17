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Azerbaycan'dan Ermenistan'a "işgale son ver" çağrısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev:- "Önce Ermenistan'ın topraklarımız üzerindeki askeri işgaline son verilmeli. Ancak bu gerçekleştiğinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında kapsayıcı barış için ileriye dönük çalışmalar yapmayı sürdürebiliriz"

17 Haziran 2019 Pazartesi 22:00
Azerbaycan'dan Ermenistan'a "işgale son ver" çağrısı

ANKARA (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi taleplerine uygun olarak Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından çıkması gerektiğini belirterek, "Önce Ermenistan'ın topraklarımız üzerindeki askeri işgaline son verilmeli. Ancak bu gerçekleştiğinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında kapsayıcı barış için ileriye dönük çalışmalar yapmayı sürdürebiliriz." dedi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen "Yeni Küresel Diplomasi Çağında Azerbaycan" başlıklı konferansa, Ankara'da görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ve üniversite öğrencisi katıldı.

Büyükelçi İbrahim, konferansta yaptığı konuşmada, konferansın, "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Diplomatik Hizmetlerinin 100'üncü Yılı" kutlamaları kapsamında düzenlendiğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hacıyev ise Azerbaycan'ın dış politikasına ilişkin konuşmasında, ülkenin bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana her alanda ilerleme kaydettiğine dikkati çekti.

Hacıyev, ülkesinin "en iyi refah paylaşılan refahtır" anlayışıyla hareket ettiğini vurguladı.

- "Ermenistan kendi kendini izole eden bir ülkeye dönüştü"

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarındaki işgaline son vermesi gerektiğini vurgulayan Hacıyev, "Bu durumun asıl kurbanı ve tutsağı Ermenistan'dır. 'Hangi açıdan?' diye sorulacak olursa, Ermenistan, Azerbaycan topraklarını işgal ederek daha fazla refah elde edeceğini ve basitçe topraklarını genişleteceğini düşündü. Ama bir başka ülkenin topraklarını işgal etmek şeklindeki bu Orta Çağ tutumun sonucu olarak birçok açıdan kendisi kaybetti. Öncelikle, Ermenistan kendi kendini izole eden bir ülkeye dönüştü. Siyasi ve ekonomik krizlerle karşı karşıya kaldı." diye konuştu.

Hacıyev, Ermenistan'ın yapıcı adım atması durumunda iki ülke arasındaki sorunlara çözüm bulunabileceğini vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi taleplerine uygun olarak Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından çıkması gerektiğini vurguladı.

İşgal devam ettiği sürece barıştan bahsedilemeyeceğini söyleyen Hacıyev, "Önce Ermenistan'ın topraklarımız üzerindeki askeri işgaline son verilmeli. Ancak bu gerçekleştiğinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında kapsayıcı barış için ileriye dönük çalışmalar yapmayı sürdürebiliriz. Bunun bir oyun olmadığını, karşılıklı 'kazan kazan' durumu olduğunu da söyledik. Bu süreçte kazanan ya da kaybeden olmayacaktır. Daha geniş bir bölgesel iş birliğinden her iki taraf, özellikle de Ermenistan faydalanacaktır." dedi.

Hacıyev, Azerbaycan'ın çok yönlü bir dış politika izlediğini belirterek, ülkesinin hem komşuları Türkiye, İran ve Rusya ile çok iyi ve etkin bir iş birliği yürüttüğünü hem de Avrupa Birliği, ABD ve Çin ile de etkin ilişkiler ve iş birliği bağları kurduğunu anlattı.

Hacıyev, "Azerbaycan'ın ikili ilişkilerde önceliği karşılıklı saygı, karşılıklı yarar temelinde iş birliği ve iç işlerine müdahale etmeme şeklindeki temel prensiplerdir." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 22:00
  1. Azerbaycan
  2. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev
  3. Ermenistan

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