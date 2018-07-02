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Azerbaycan'dan Ermenistan'a gözdağı

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ işgali nedeniyle iki ülke arasında tansiyon düşmezken, Azerbaycan 20 bin askeri personelin katıldığı tatbikatla Ermenistan'a büyük bir gözdağı verdi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:14
Azerbaycan'dan Ermenistan'a gözdağı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre düzenlenen tatbikata, ordunun çeşitli komutanlıklarına bağlı birlikler katıldı.

Toplam 20 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, temsili düşman hedeflerine operasyonlar düzenlenecek ve yeni silahlar atış yapılarak denenecek.

Tatbikatta 120 tank ve zırhlı araç, 200'den fazla füze ve top sistemi, 30 uçak ve helikopter, yeni nesil radyo-elektronik keşif araçları ile insansız hava araçları da yer alıyor.

Tatbikat, 6 Temmuz'a kadar devam edecek.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:14
  1. Azerbaycan
  2. Ermenistan
  3. Dağlık Karabağ
  4. askeri tatbikat

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  • Sela71Sela713 sa önce
    Hocalı katliamından bu güne 25 yıl geçti.O gün doğanlar bugün 25 yaşında.Kardeşim ufacık ERMENİ devleti.Vur vuracaksan.Al toprağını alacaksan.BU KADAR DA KORKAK OLUNMAZ Kİ???:::))))!!!!!!
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