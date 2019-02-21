Azerbaycan Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü Azerbaycan ordusu, cephe hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

Azerbaycan ordusunun, cephe hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracı (İHA) düşürdüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait X-55 tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi. Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını paylaştı.

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