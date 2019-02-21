Azerbaycan Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Azerbaycan ordusu, cephe hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.21 Şubat 2019 Perşembe 15:50
Azerbaycan ordusunun, cephe hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracı (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait X-55 tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını paylaştı.
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