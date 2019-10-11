Azerbaycan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek Can dost Azerbaycan, Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na dair açıklama yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına, mültecilerin evlerine dönmelerine, insani sorunların çözümüne, barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağı belirtildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini şiddetle kınadığı ve uluslararası toplumun terörle mücadeledeki çabalarını desteklediği bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı'nın, Suriye'nin toprak bütünlüğü kapsamında terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına, mültecilerin evlerine geri dönmelerine, insani sorunların çözümüne, barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağından eminiz."

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