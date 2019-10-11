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Azerbaycan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Can dost Azerbaycan, Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na dair açıklama yaptı.

11 Ekim 2019 Cuma 13:48
Azerbaycan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına, mültecilerin evlerine dönmelerine, insani sorunların çözümüne, barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini şiddetle kınadığı ve uluslararası toplumun terörle mücadeledeki çabalarını desteklediği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı'nın, Suriye'nin toprak bütünlüğü kapsamında terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına, mültecilerin evlerine geri dönmelerine, insani sorunların çözümüne, barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağından eminiz."

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 13:48
  1. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. TSK
  4. Barış Pınarı Harekatı

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  • çaplıçaplı5 dk önce
    YA ALLAH YABİSMİLLAH DEYİP ERMENİSTANIN ELİNDEN KARABAĞI KURTARIN .TÜRKİYEŞİMDİDEN YANINIZDADIR. BİLİYORSUNUZ İLK VURAN KAZANIR .

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