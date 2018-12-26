0553 313 94 23

Azerbaycan’dan AA’ya ödül

Anadolu Ajansı, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerine katkılarından dolayı "Şems Milli Mükafatı"na layık görüldü

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:43
Azerbaycan’dan AA’ya ödül

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhuriyetinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA), Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerine katkıları dolayısıyla "Şems Milli Mükafatı"na layık görüldü.

Mili Dram Tiyatrosu'nda düzenlenen ödül törenine, Azerbaycan'ın siyaset, sanat, televizyon ve iş dünyasından isimler katıldı. E Medya Grup'un organizasyonuyla yapılan etkinlikte, 1918 yılında Mehmet Emin Resulzade ve arkadaşlarının, cumhuriyeti nasıl kurduklarına ve milli marşın hazırlanmasına ilişkin oyun sahnelendi.

Çocukların Azerbaycan Milli Marşı'nı seslendirmesinden sonra, alanlarında başarılı olanlara, Azerbaycan için faydalı faaliyetler yürütenlere ödülleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere ve Azerbaycan'ın dünyada tanıtılmasına sağladığı katkılar dolayısıyla "Şems Milli Mükafatı"na layık görüldü. Ödülü alan AA Asya Kafkasya Temsilcisi Tolga Özgenç, Türkiye ile Azerbaycan'ın kaderinin ortak olduğunu belirterek, "100 yıl önce Anadolu'da atalarımız vatanlarını işgalden kurtarmak için şehit düşerken, Azerbaycan'da da kardeşlerimiz bağımsızlık bayrağının inmemesi için can veriyordu. Böyle bir durumda bile Türkiye ile Azerbaycan'da yaşayanlar birbirine yardım ediyordu. 100 yıl önce olduğu gibi bugün de kaderimiz ortak, yarın da ortak olacaktır." dedi.

Özgenç, AA'nın Azerbaycan ile Türkiye arasındaki köprünün bir ayağı olmayı, Azerbaycan'ın uluslararası alanda daha da güçlü tanıtılmasına katkı vermeyi sürdüreceğini söyledi.

Törende, TRT de Azerbaycan'a ilişkin programlarıyla ödüle layık görüldü. Ödülü TRT Bakü Temsilcisi Murat Akkoç aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 11:43
  1. AA
  2. Azerbaycan
  3. Ödül

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Köpeği ölünce mimarlıktan vazgeçip veteriner oldu
    1. Köpeği ölünce mimarlıktan vazgeçip..
    2. ANALİZ - Muhammed bin Selman Mağrip'te..
    3. Karadeniz'de kış
    4. İstanbul'da polis 21 milyon GBT..
    5. Tunus'ta yeni yılda protestolar..
    6. Süper Lig maçlarını statta izleyenler..
    7. "Türkiye'nin Yıldızları": Mizgin Ay
    8. Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
    9. Eto'o dünya yıldızını alıp geliyor
    10. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl..
    11. Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı
    12. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    13. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    14. İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ..
    15. 9 ilde ByLock operasyonu! 16 kişi..
    16. Japonya ticari balina avcılığını..
    17. Döviz kurları
    18. Emlak beyannamesi için son günler
    19. İmamoğlu'ndan Dalan'a ziyaret
    20. Rekortmen atıcıların gözü zirvede
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Asgari ücret belli oldu
    Asgari ücret belli oldu

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Hainler aynı safta
    Hainler aynı safta
    Tarihte böylesi yaşanmadı! Piyasalar sarsıldı
    Tarihte böylesi yaşanmadı! Piyasalar sarsıldı