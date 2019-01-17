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Azerbaycan'daki 20 Ocak katliamının 29. yıl dönümü

Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Hidayet Orucov:- "Sovyet ordusu, 20 Ocak'ta 1990 yılında Sovyet iktidarının Azerbaycan halkına yönelik siyasetini protesto etmek için gösteri düzenleyen sivil halka büyük küçük demeden müdahalede bulunarak katliam gerçekleştirdi"

17 Ocak 2019 Perşembe 16:46
Azerbaycan'daki 20 Ocak katliamının 29. yıl dönümü

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Sovyet ordusunun 20 Ocak 1990 yılında Bakü'de katlettiği ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak kurbanları anıldı.

Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçiliği tarafından büyükelçilik konutunda düzenlenen anma programında, 20 Ocak katliamında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, olaylarla ilgili belgesel gösterildi.

Kur'an Kerim'in okunması ile devam eden programda Bişkek'teki Azerbaycan diaspora temsilcileri, "Kanlı Ocak" hakkında görüşlerini dile getirdi.

Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Hidayet Orucov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sovyet ordusu, 20 Ocak'ta 1990 yılında Sovyet iktidarının Azerbaycan halkına yönelik siyasetini protesto etmek için gösteri düzenleyen sivil halka büyük küçük demeden müdahalede bulunarak katliam gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Orucov, geçen yüzyıl içinde dünyada yaşanan çok sayıda katliam arasında "Kanlı Ocak"ın en dehşetli ve acımasız katliamlardan biri olduğunun altını çizdi.

Azerbaycan halkının karşı karşıya kaldığı katliamları, unutulmaması için anma programlarıyla hatırlattıklarını belirten Orucov, "İsteğimiz dünyanın hiçbir yerinde hiçbir katliamın yaşanmamasıdır." dedi.

Büyükelçi Orucov, "Azerbaycan halkının geçmişte yaşadığı acıları paylaşan ve anma programlarımızı takip ederek başta Türkiye olmak üzere dünya kamuoyununa duyuran Türkiye medyasına çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Azerbaycanlılar, 1990 yılının başlarında Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini göstermek için Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda uzun süre gösteriler düzenledi.

Sovyet ordusu, 20 Ocak'ta Bakü'ye girerek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 134 sivili katletti ve olaylarda 750 kişi yaralandı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:46
  1. 20 Ocak'ta 1990 yılında
  2. Hidayet Orudjev
  3. Kanlı Ocak
  4. Kırgızistan

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