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Kardeş ülke Azerbaycan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

Kardeş ülke Azerbaycan'da Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın da katılımıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Günü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:09
Kardeş ülke Azerbaycan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

Türk Silahlı Kuvvetleri Günü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Bakü'deki Türk Şehitliği'nde tören yapıldı.

Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ateşe Tuğgeneral Zafer Ocak, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, büyükelçilik ve ataşelik çalışanları ile iş adamları katıldı.

İKİ ÜLKE MİLLİ MARŞLARI OKUNDU

Saygı duruşu ile başlayan törende, Büyükelçi Özoral, Şehitlik Anıtı'na çelenk bıraktı.

İki ülke milli marşlarının okunduğu törende, Büyükelçi Özoral şehitlik anı defterini imzaladı.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 11:09
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri Günü
  2. 30 Ağustos Zafer Bayramı
  3. Türk Şehitliği
  4. Erkan Özoral
  5. Zafer Ocak
  6. Ufuk Turganer
  7. Azerbaycan

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