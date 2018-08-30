Kardeş ülke Azerbaycan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

Türk Silahlı Kuvvetleri Günü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Bakü'deki Türk Şehitliği'nde tören yapıldı.

Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ateşe Tuğgeneral Zafer Ocak, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, büyükelçilik ve ataşelik çalışanları ile iş adamları katıldı.

İKİ ÜLKE MİLLİ MARŞLARI OKUNDU

Saygı duruşu ile başlayan törende, Büyükelçi Özoral, Şehitlik Anıtı'na çelenk bıraktı.

İki ülke milli marşlarının okunduğu törende, Büyükelçi Özoral şehitlik anı defterini imzaladı.