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Azerbaycan'da sınırı geçmeye çalışan 1 Ermeni asker enselendi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Gazak bölgesindeki sınır hattını geçmeye çalışan 1 Ermeni askerin yakalandığını duyurdu.

15 Temmuz 2018 Pazar 12:27
Azerbaycan'da sınırı geçmeye çalışan 1 Ermeni asker enselendi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 15 Temmuz’da sabah saatlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin istihbarat-sabotaj grubu birliklerinin Gazak bölgesindeki sınır hattını geçmeye çalıştığı belirtildi.

Azerbaycan askerlerinin sızma girişimini fark etmesiyle çıkan çatışmada Ermenilerin istihbarat-sabotaj grubunun kayıp vererek geri çekilmek zorunda kaldığı ve çıkan çatışmada 1 Ermeni askerinin canlı olarak ele geçirildiği kaydedildi.

Bakanlık, ele geçirilen Ermeni askeri Karen Kazaryan’ın fotoğrafını da yayınladı. 

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 12:27
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