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Korona Virüs

Azerbaycan’da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Kardeş ülke Azerbaycan’da ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 kişi daha artarak 49’a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:43:00 -
Azerbaycan’da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49’a ülke genelinde vaka sayısı 3 bin 982’ye yükseldi.

Vaka sayısı 4 bine yaklaştı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 127 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 72, 68 ve 38 yaşındaki 3 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 982’ye yükselirken, korona virüs tespit edilen 49 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 506 kişi ise taburcu oldu.

3 bine yakın kişi karantinada

Ayrıca açıklamada, 107 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 265 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

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