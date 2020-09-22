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Korona Virüs Azerbaycan'da koronavirüs bilançosu: 98 yeni vaka
Korona Virüs

Azerbaycan'da koronavirüs bilançosu: 98 yeni vaka

Azerbaycan'da son 24 saat içinde 98 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 2 Azerbaycan Türk'ü ise, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:10:00 -
Azerbaycan'da koronavirüs bilançosu: 98 yeni vaka

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hükümetlerin salgınla mücadele amacıyla aldığı tedbirlere rağmen hastalık gün geçtikçe yayılıyor. Her ülke günlük koronavirüs bilançosunu kamuoyuyla paylaşırken, salgının bir türlü önüne geçilememesi tedirginliği artırıyor. Son olarak Azerbaycan Koronavirüs Operasyon Karargahı da ülkedeki son bilançoyu duyurdu.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu bünyesinde çalışmalarını sürdüren Koronavirüs Operasyon Karargahı’nın açıklamasına göre, son 24 saat içinde 98 yeni Kovid-19 tanısı kondu. Koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Aynı zamanda, 113 hastanın şifa bularak taburcu edildiği de aktarıldı.

Azerbaycan Koronavirüs Operasyon Karargahı’nın açıkladığı son verilerle birlikte ülke genelinde toplam vaka sayısı 39 bin 378’e yükseldi. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 578 oldu.

İyileşerek tedavi gördükleri hastaneden taburcu edilenlerin sayısı ise 36 bin 949 olarak kaydedildi.

Azerbaycan’da yapılan toplam koronavirüs test sayısı ise 1 milyon 64 bin 475’e çıktı.

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