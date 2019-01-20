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Azerbaycan'da "Kanlı Ocak" kurbanları anılıyor

Azerbaycanlılar, tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nın 29. yılında Bakü Şehitler Hiyabanı'na akın etti

20 Ocak 2019 Pazar 12:42
Azerbaycan'da "Kanlı Ocak" kurbanları anılıyor

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nın kurbanları anılıyor.

Azerbaycanlılar, 1990'da yaşanan katliamda hayatını kaybedenleri anmak için Bakü Şehitler Hiyabanı'na akın etti. Bakü ve diğer bölgelerden gelenler şehitlik önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Mezarlara kırmızı karanfiller bırakan vatandaşlar, şehitler için dua etti.

Yerel saatle 12.00'de de Azerbaycan için savaşan bütün şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu boyunca Hazar Denizi kıyısındaki gemiler, metro trenleri, otobüsler korna çaldı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de devlet erkanıyla Şehitler Hiyabanı'nda düzenlenen törene katıldı. Azerbaycan Milli Marşı çalınan törende Aliyev, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.

- "Bağımsızlık tarihinde önemli bir dönüm noktası"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, büyükelçilik çalışanları, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri de Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti.

Büyükelçi Özoral, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 20 Ocak'ın Azerbaycan'ın bağımsızlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu, aynı zamanda dünya tarihine kara bir gün olarak geçtiğini söyledi.

20 Ocak 1990'da Bakü'de çok büyük bir katliamın gerçekleştirildiğini ifade eden Özoral, "Bağımsızlığın bedeli verilen canlar. Azerbaycan uğruna hayatını feda etmiş olan bütün bu kahraman insanları saygı ve minnetle anıyoruz. Onların açtığı yolda Azerbaycan bağımsızlığını kazandı ve bugünkü kalkınma seviyesine geldi. Bakü Büyükelçiliği olarak şehitliği ziyaret ettik. Buradaki Türkler olarak bunu her sene yapıyoruz ve kendimize borç biliyoruz. Çünkü biz Azerbaycan'ı da vatanımız olarak biliyoruz. Vatanımızın bağımsız olduğunu ve güzelleştiğini görmek bize gurur veriyor. Bu gururu bize sağlayan da şehitlerimiz. Onlara minnettarız." şeklinde konuştu.

- "Kanlı Ocak"

1990 yılının başlarında, Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini göstermek isteyen binlerce Azerbaycanlı, Bakü'nün Azadlık Meydanı'na akın etti ve uzun süreli mitinglere başladı.

Mitingleri dağıtmak amacıyla 20 Ocak'ta Bakü'nün çeşitli bölgelerine giren Sovyet ordusu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 150'ye yakın sivili katletti, yüzlerce kişiyi ise yaraladı.

Şehitler, yüzbinlerin katılımıyla, gözyaşları içinde kırmızı karanfillerle bugünkü adıyla, Şehitler Hiyabanı'na defnedildi. Azerbaycanlılar 29 yıldır her 20 Ocak'ta, ellerinde 20 Ocak kurbanlarının simgesi haline gelen karanfillerle şehitliğe akın ediyor.


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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 12:42
  1. "Kanlı Ocak" olayları
  2. Azerbaycan
  3. Erkan Özoral
  4. ILHAM ALIYEV

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