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Korona Virüs Azerbaycan'da en yüksek günlük koronavirüs vaka sayısı görüldü
Korona Virüs

Azerbaycan'da en yüksek günlük koronavirüs vaka sayısı görüldü

Azerbaycan'da koronavirüs salgınında 7 bin 779 ile en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 15:37:00 -
Azerbaycan'da en yüksek günlük koronavirüs vaka sayısı görüldü

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 779 artarak 718 bin 145'e yükseldi.

Salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının kayıtlara geçtiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı 6 bin 315 artarak 660 bin 112'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 28 artarak 8 bin 948'e çıktı.

Bugüne kadar 6 milyon 316 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da 49 bin 85 kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da 2022'nin ilk haftasında 600'ün altında seyreden günlük vaka sayısı ocak sonunda 4 binin üzerine çıkmış, şubat başında ise yükselişe geçmişti.

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