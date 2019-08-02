Azerbaycan'da düşen savaş uçağını arama çalışmaları başladı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 10 kişilik Sualtı Arama Kurtarma Timi, Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MİG-29 savaş uçağının enkaz ve pilotunu arama çalışmalarına başladı02 Ağustos 2019 Cuma 12:09
ANKARA (AA) - Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MİG-29 savaş uçağının enkaz ve pilotunu arama çalışmalarına başlandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 10 kişilik Sualtı Arama Kurtarma Timinin, Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan'a ait MİG-29 savaş uçağının enkazını ve pilotunu arama çalışmalarına başladığı bildirildi.
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