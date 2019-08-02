Azerbaycan'da düşen savaş uçağını arama çalışmaları başladı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 10 kişilik Sualtı Arama Kurtarma Timi, Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MİG-29 savaş uçağının enkaz ve pilotunu arama çalışmalarına başladı

ANKARA (AA) - Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MİG-29 savaş uçağının enkaz ve pilotunu arama çalışmalarına başlandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 10 kişilik Sualtı Arama Kurtarma Timinin, Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan'a ait MİG-29 savaş uçağının enkazını ve pilotunu arama çalışmalarına başladığı bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.