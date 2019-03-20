İlham Aliyev: Azerbaycan yenileniyor, güçleniyor ve modernleşiyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nevruz Bayramı dolayısıyla yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, geçen sene yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından geniş çaplı reformlar başlattığını dile getirdi.

Ülkesinin reformlarda yeni aşamaya girdiğini ve reformların kapsamlı olduğunu vurgulayan Aliyev, "Ekonomik reformlar ek gelir elde etmemize ve bütçe gelirlerimizi arttırmamıza olanak sağlıyor. Bütçe gelirleri bu yıl ocak-şubat aylarında 150 milyon manat arttı. Bu gelirleri sosyal projelere yönlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

''Vatandaşların sosyal refahı daha iyi olacak''

Azerbaycan'ın katettiği sosyal ve ekonomik gelişmelerden bahseden Aliyev, şöyle konuştu:

"Reformlar derinleşecek. Reformun alternatifi yoktur. Siyasi, ekonomik, sosyal, adli ve yasal, eğitim ve sağlık gibi her alanda yeni reformlar yapılacak. Artık ilgili talimatlar verildi ve reform paketi hazırlanıyor. Azerbaycan yeni bir döneme girmiştir. Azerbaycan yenileniyor, güçleniyor ve modernleşiyor. Derin milli ve manevi kökenler üzerine güçlü bir devlet kurduk. Azerbaycan tarihte hiç bu kadar güçlü olmamıştı fakat bu başarılarımızla yetineceğimiz anlamına gelmiyor. Başarılarımız bizi geleceğe daha iyimser bakmaya teşvik ediyor. Bu yılı da başarıyla tamamlayacağımızdan eminim. Azerbaycan bundan sonra sadece ve sadece gelişim ve terakki yolu ile gidecek, vatandaşların sosyal refahı yıldan yıla daha iyi olacaktır."