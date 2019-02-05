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Azerbaycan'da deprem

İsmayıllı bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

05 Şubat 2019 Salı 23:45
Azerbaycan'da deprem

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın İsmayıllı bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Sismik Hizmetler Merkezinden yapılan açıklamada, İsmayıllı bölgesinde yerel saatle 23.31'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Depremin, başkent Bakü'den 151 kilometre uzakta, 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Bakü ve diğer illerde de hissedilen depremde herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 23:45
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