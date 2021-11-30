Azerbaycan'da askeri helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var
Azerbaycan'da askeri helikopterin tatbikat sırasında düştüğü açıklandı.
Azerbaycan'da askeri helikopterin tatbikat sırasında düştüğü açıklandı. Olayda ölü ve yararlılar olduğu belirtildi.
Azerbaycan'da askeri helikopterin tatbikat sırasında düştüğü açıklandı.
Azerbaycan'da askeri helikopterin tatbikat sırasında düştüğü açıklandı. Olayda ölü ve yararlılar olduğu belirtildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23