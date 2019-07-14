Azerbaycan’da 500 yaşındaki ağacın dalı kırıldı, 19 kişi yaralandı Azerbaycan’da yaklaşık 500 yaşındaki ağacın dalının kırılması sonucu 19 kişi yaralandı.

Azerbaycan’da yaklaşık 500 yaşındaki ağacın dalının kırılması sonucu 19 kişi yaralandı.

Şeki kentinde bulunan Şeki Han Sarayı’nın bahçesinde 1530 yılında ekilen çınar ağacının dalının kırılması sonucu 4’ü ağır olmak üzere yaklaşık 19 kişi yaralandı. 5’i Suriyeli, 2’si Rus vatandaşı olan turistlerin de bulunduğu yaralılar bölgedeki hastanelere yerleştirilirken, 4 kişi ise helikopterle Bakü’ye gönderildi.

Olayın nedenlerini belirlemek için Olağanüstü Haller Bakanlığı, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Başsavcılık yetkilileri Şeki’ye geldi.

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