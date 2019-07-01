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Azerbaycan'da 43. Dünya Miras Komitesi toplantısı

Toplantıya yaklaşık 180 ülkeden 2 bin 500'den fazla davetli katılıyor

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:28
Azerbaycan'da 43. Dünya Miras Komitesi toplantısı

BAKÜ (AA) - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 43. Dünya Miras Komitesi toplantısı başladı.

Bakü Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantının ilk oturumuna UNESCO Direktörü Audrey Azoulay, Azerbaycan Kültür Bakanı Ebülfes Garayev, UNESCO Dünya Miras Merkezi Direktörü Mechtild Rössler ve üye ülkelerin temsilcileri katıldı.

Toplantıda, yaklaşık 180 ülkeden 2 bin 500'den fazla katılımcı yer aldı.

10 gün devam edecek toplantıda üye ülkelerin Dünya Miras Listesi'ne sunduğu 36 dosya incelenecek ve listeye girip girmeyeceği karara bağlanacak. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerinde tehlikeli durumda bulunan 166 anıtın mevcut durumu analiz edilecek.

Türkiye'nin Dünya Miras Listesi için herhangi bir dosya sunmadığı toplantı kapsamında çeşitli sergi ve kültürel etkinlikler de düzenlenecek.


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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:28
  1. Azerbaycan
  2. Dünya Miras Komitesi
  3. UNESCO

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