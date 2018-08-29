Güney Azerbaycan Türkleri Erdoğan'ı bekliyor!

İran'ın Tebriz bölgesinde yaşayan ve kendilerini Güney Azerbaycan Türkleri olarak tanımlayan Azeri Türkleri, heyecanla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunu gözlüyor.

Dünya üzerinde tüm mazlum ve mağdurların umudu olan Recep Tayyip Erdoğan, yıllar boyu 'tek millet iki devlet' parolasıyla hareket eden kardeş Azeri Türklerinin de umudu. Her fırsatta Türkiye sevgisini dile getiren Azeriler, yoğun olarak yaşadıkları İran'ın Tebriz bölgesine mazlumların tek umudu Erdoğan'ı bekliyor.

ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ

Arakan'dan Suriye'de, Afrika'dan Filistin'e dünyanın her bölgesindeki mazlumların umudu olan Erdoğan, kardeş Azeri halkından da büyük takdir topluyor.