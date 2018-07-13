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Azerbaycan medyası Adnan Oktar'ı böyle gördü: Pişikler hareminin sahibi!

İstanbul Emniyeti'nin Adnan Oktar'a yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltılar son hız devam ederken, operasyon uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Onlardan biri de Azerbaycan medyası oldu.

13 Temmuz 2018 Cuma 14:00
Azerbaycan medyası Adnan Oktar'ı böyle gördü: Pişikler hareminin sahibi!

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik olarak başlatılan operasyonda ikinci gün geride kaldı. Aralarında Adnan Oktar ve Başkedicik Didem Ürer'in de bulunduğu gözaltına alınanlar için sorgulama işlemleri sürüyor.

Konu İsrail'den ABD'ye İngiltere'ye kadar her yerde yankılanırken Azerbaycan basını da Oktar'ın gözaltına alınmasını haberleştirdi.

"PİŞİKLER HAREMİNİN SAHİBİ ADNAN OKTAR KİMDİR?

Azerbaycan BBC'de yayınlanan bir haberde Adnan Oktar'ın gözaltına alınması ve hayatına ilişkin detaylar paylaşıldı. Oktar haberin içeriğinde "Kedicik hanedanının sahibi" olarak tanıtıldı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 14:00
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