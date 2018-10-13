Azerbaycan mahkemesinden skandal karar! FETÖ'cüleri haklı buldu

Yeni Çağ Azerbaycan‘ın haberine göre; mahkeme, Zaman Azerbaycan’la ilgili 2014’te yayınladığı yazı nedeniyle Axar haber sitesine 105 manatlık (365 lira) para cezası verdi.

Konuyla ilgili Aznews.az sitesine açıklama yapan Axar.az sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Anar Niftaliyev, Adalet Bakanlığı İcra Baş İdaresi Nerimanov Şubesi görevlilerinin siteden tazminatı ödemelerini talep ettiklerini söyledi.

Ne olmuştu?

11 Mart 2014 senesinde Axar.az sitesi “Gülenciler bu sene Azerbaycan’da 4 milyon harcadı” başlıklı yazı yayınlamıştı. Yazıda Zaman Azerbaycan’ın FETÖ ağının bir parçası olduğu belirtilmişti. Ayrıca yazıda, konuyla ilgili siteye gelen mektup ve belgelere de yer verilmişti.

Süreç nasıl gelişti?

Bunun ardından Zaman Azerbaycan gazetesi Axar.az’ı mahkemeye verdi.

2014 Mart ayında başlayan dava ilk olarak Yüksek Mahkeme’nin Axar.az sitesini haklı bulmasıyla sonuçlandı. Sonrasında Zaman Azerbaycan, yayın ve matbaa harcamaları için Gülen ağından 413 bin dolar aldığını reddeden bir mektup yazarak Axar.az’a gönderdiğini iddia etti.

Axar.az Genel Yayın Yönetmeni Anar Niftaliyev ise böyle bir mektup almadıklarını ve sürecin onların haberi olmadan devam ettirildiğini söylüyor. Öyle ki mahkeme, 4 Mayıs 2015’te Zaman Azerbaycan’ın iddiasını haklı gören bir karar vermiştir. Daha sonraysa Axar.az karara itiraz ederek mahkeme sürecinin yeniden başlamasını ve tarafların bu sürece katılmasını talep etti.

Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Zaman Azerbaycan ülkedeki faaliyetini bitirdiğini açıklamış ve yöneticiler Azerbaycan’ı terk etmiştir.

Tüm bunlara rağmen, FETÖ’yle ilişkisi olan gazete davanın sürdürülmesini talep ederek, Axar.az sitesinin onların imajını zedelediğini iddia etmiştir. Mahkeme Axar.az temsilcisi olmadan sürdürülmüş son olarak da Axar.az sitesi 105 manat para cezasına çarptırılmıştır.

Niftaliyev, tazminatın sadece 105 manat olarak belirlenmesinin ve kararın Gülencilerin lehine verilmesinin özel nedenleri olduğunu düşünüyor:

“Karşı taraf bizim 105 manat tazminat ödeyerek bu konuyu kapatacağımızı düşünüyor. Amaçları bize hem tazminat ödetmek, hem de bizim onlardan özür dilememizi sağlamak. Seçilen tazminat miktarı mahkeme harcamalarının yanında çok küçük bir rakam. Avukatımız mahkemenin bu kararına itiraz etse de dilekçelerimiz yanıtsız bırakılmıştır”.

Kaynak: YeniÇağ.az