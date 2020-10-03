  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azerbaycan, Magadiz bölgesini kontrol altına aldı
Dünya

Azerbaycan, Magadiz bölgesini kontrol altına aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgali altındaki Magadiz'in Azerbaycan ordusu tarafından kontrol altına alındığını duyurdu. Aliyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi." ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 18:49:00 - 2020-10-03 19:01:48
Azerbaycan, Magadiz bölgesini kontrol altına aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Magadiz bölgesinin kontrol altına alındığını duyurdu. İlham Aliyev, "Azerbaycan ordusu bugün Magadiz'de Azerbaycan bayrağını çekti. Magadiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusu,  topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarda dün, işgal altındaki Ağdere ilininin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerde kontrolü sağladığını duyurmuştu.

Magadiz kurtarıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, cephenin çeşitli yönlerinde çatışmaların gece boyu devam ettiği bildirildi. Açıklamaya göre, Cebrail-Fuzuli istikametinde Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusunun direnişini kırarak geri çekilmeye zorladı ve ilerleme kaydetti.

Yeni gelen haberlere göre Azerbaycan ordusu, Magadiz bölgesini kontrol altına aldı. İlham Aliyev, Magadiz'in alındığını Twitter hesabından duyurdu. Aliyev, Twitter hesabından, "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

İşte Aliyev'in o paylaşımı:

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle tepki gösterdi: Bunu açıkça yapıyorlar
Gündem

Böyle tepki gösterdi: Bunu açıkça yapıyorlar

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye'nin çıkarlarına saldıran muhalefete tepki gösterdi.

İP'li Andican'dan Millet İttifakı'nı bölecek sözler
Gündem

İP'li Andican'dan Millet İttifakı'nı bölecek sözler

Terör sevici HDP'ye ilişkin açıklamalarda bulunan İP'li Milletvekili Prof. Dr. Ahat Andican, bu partinin kapatılması gerektiğini açıkladı...
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Türkiye'deki Ermenilerle ilgili önemli uyarı!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Türkiye'deki Ermenilerle ilgili önemli uyarı!

Cübbeli Ahmet Hoca, "Türkiye'nin içinde Ermeni vatandaşlarımız var. Ermenistan'ın bu yaptığından razı değiller. Tabii ki onlar bizim vatanda..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay