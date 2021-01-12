Azerbaycan kahreden haberi duyurdu

Azerbaycan, Ermenistan’ın işgali altındaki Dağlık Karabağ’daki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda 2 bin 823 olan şehit sayısının 2 bin 841’e yükseldiğini açıkladı.

Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarının ardından Azerbaycan, Ermenistan güçleri tarafından işgal edilen toprakları kurtarmak için karşı operasyon başlatmıştı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş, 10 Kasım'da Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan üçlü anlaşma ile Azerbaycan'ın zaferi ile son bulmuştu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, vatan muharebesinde şehit olan askerlerle ilgili açıklamada bulundu. Savunma Bakanlığı, 2 bin 823 olan defnedilen şehit sayısının 2 bin 841'e yükseldiğini aktardı. Bakanlık, kayıp olan 64 askerin de bulunması için faaliyetlerin devam ettiğini belirtti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında üçlü zirve yapılarak, Karabağ'ın kalkınmasına ilişkin ortak bildiri imzalandı.