Azerbaycan ‘’kadife devrim’’e mi gidiyor?

Azerbaycan'daki yolsuzlukları, üst düzey devlet memurların ve yöneticilerin sürdüğü zengin hayatı gözler önüne sererek ülke de bir kahraman olma yolunda giden muhalif blogger yazarı Mehman Huseynov'a baskılar devam ediyor.

Youtube üzerinden çektiği videolarla Aliyev ailesi ve hükümete karşı toplumsal bir reaksiyon oluşturmak isteyen Mehman Huseynov tahliyesine 2 yıl kala başlayan yeni bir dava ile karşı karşıya kalmıştı. Huseynov'a açılan yeni davanın bugün geri çekildiği duyuruldu.

Son olarak 19 Ocak 2019'da Azerbaycan'da kendisinin serbest bırakılması ile ilgili miting yapılmış ve 3 bin kişi mitinge katılmıştı. Mitingin ardından muhalif medya ‘Kadife Devrim geliyor' manşetleri ile okuyucularına haberleri servis etmişti.

Azerbaycan'da muhaliflerin ilk defa örgütlenmeye başladığı gözlenirken özellikle hükümet kanadında ‘acil' önlem planlarının alındığı ifade ediliyor.

Avrupa Parlamentosu'da oy çokluğu ile Azerbaycanlı gazeteci Mehman Huseynov'un derhal serbest bakılması yönünde kararı kabul etmişti.

Azerbaycan'da muhaliflere yönelik çok sayıda tutuklamalar ise tüm hızıyla sürüyor. Azerbaycan medyası ve insan hakları örgütlerinin birlikte hazırladığı liste bu durumu gözler önüne seriyor;

İSLAM PARTİSİ'NE 2010'DA YAPILAN OPERASYON SONRASI TUTUKLANANLARA MAHKEME TARAFINDAN VERİLEN CEZALAR:

Dr. Mövsüm Samedov (12 yıl) (Parti lideri, ilahiyatçı alim) Haci Vagif Abdullayev (Lider yardımcısı, şehit) Ahundzade Ruhullah (11 yıl 6 ay) (Astara il başkanı) Samedov Deyanet (10 yıl) (Samedov'un akrabası) Muhammedrzayev Ferdovsi (10 yıl) ( Samedov'un akrabası) İlahiyatçı Feramez Abbasov (11 yıl) (Samedov'u savunduğu için tutuklanmış) İlahiyatçı Zülfikar Mikayılzade (10 yıl şartlı ceza) (Samedov'u savunduğu için tutuklanmış, 4 ay tutuklu kaldıktan sonra ev hapsine gönderilmiş, Tale Bağırzade olayından sonra ikinci kez tutuklanmıştır.)

ESKİ MİLLİ İSTİHBARAT BAKANLIĞININ TUTUKLADIKLARI

İlahiyatçı Caferi Heyeti'nin başkanı Abgül Süleymanov (2011 yılında protesto ve sert eleştirilerinden dolayı tutuklanmış 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır) İlahiyatçı alim Elşen Mustafaoğlu (10 yıl)

“EUROVİSİON” ŞARKI YARIŞMASINDA TRAVESTİLERİN BAKÜ'DEKİ YÜRÜYÜŞÜNE İTİRAZ ETTİKLERİ İÇİN TUTUKLANANLAR:

Valeh Abdullayev – 8 yıl

11.Camalov Korkmaz – 7 yıl

12.Hüseynov Elimxan – 7 yıl

Hüseynov Samir – 6 yıl Nesirov Elvin – 9 yıl Gazeteci Nicat Aliyev

MASALLI İLİNDE YOLSUZLUK, GECE KULÜPLERİNDEKİ FUHŞA İTİRAZ ETTİKLERİ İÇİN TUTUKLANAN İSLAM ALİMLERİ:

Ziya Tahirov – 7yıl Rıza Ağalı – 7 yıl Halid Kazımov – 8 yıl Surac Ağayev – 5 yıl Nicat Aliyev – 4 yıl 6 ay Namik Kişiyev – 4 yıl 6 ay

2013 YILI EKİM AYINDA “HİCABA ÖZGÜRLÜK” PROTESTOSUNDA TUTUKLANANLAR

Tarlan Ağadadaşov – 5 yıl 6 ay Davud Kerimov – 6 yıl, Telman Şireliyev – 6 yıl, İlham Hetemov – 5 yıl 6 ay Rövşen Allahverdiyev – 5 yıl 6 ay Elşad Rızayev – 6 yıl

NARDARAN OLAYLARI SIRASINDA TUTUKLANANLAR

İlahiyatçı Taleh Bağırov – 20 yıl (ilk 7 yılı kapalı hapishane) Abbas Hüseyn – 20 yıl (ilk 7 yılı kapalı hapishane) Cabbar Cabarov – 19 yıl Rasim Cabrayılov – 17 yıl Ramin Yarıyev – 10 yıl Zakir Mustafayev – 14 yıl 6 ay Cahad Babakişizade – 14 yıl 6 ay Akil Kuliyev – 14 yıl 6 ay Abbas Kuliyev – 14 yıl 6 ay İbrahim Xudaverdiyev – 14 yıl 6 ay Etibar İsmayılov – 14 yıl 6 ay Behruz Kuliyev – 14 yıl 6 ay Ali Nuriyev – 14 yıl 6 ay Alibala Veliyev – 14 yıl 6 ay Ferhad Balayev – 14 yıl 6 ay Abbas Tağıyev – 14 yıl 6 ay

NARDARAN OLAYLARINDAN SONRA TUTUKLANANLAR (ÖNCEDEN KARA LİSTEDE İSİMLERİ OLANLAR NARDARAN OLAYLARINDA TUTUKLANMIŞLAR)

İlahiyatçı Hacı Nuhbala Rehimov – 1 yıl 6 ay Nebizade Urfan Feyyaz oğlu- 2 yıl, 6 ay Nebizade Hüseynbala Memmedali oğlu- 2 y, 6 ay Zakiyev Zahid Faik oğlu- 2 yıl Babayev Razi Abbasali oğlu- 2 yıl

49 Alizade Vasif Vakif oğlu- 2 yıl, 6 ay.

Rüstemov Alizöhrab Emirhüseyn oğlu- 2 yıl, 6 ay. Memmedov İntikam Hemdi oğlu -2 yıl 6 ay Kasımov Aliağa Mahmud oğlu- 2 yıl, 6 ay Bünyatov Rasim Server oğlu- 2 yıl, 6 ay Ağarzayev Mübariz Hasir oğlu- 2 yıl. Ağayev Seyyidali Ağakerim oğlu- 2 yıl, 6 ay. Aliyev Ali İsmali oğlu- 4 yıl. Kurbanov Aliakber Tofik oğlu- 2 yıl, 6 ay Cabbarov Hyılal Babaeli oğlu- 2 yıl, 6 ay Cebrayılov Ağaselim Salman oğlu- 2 yıl Nuriyev Akif Arif oğlu 2 yıl, 6 ay Aliyev Sahib Hüseynağa oğlu- 2 yıl Guliyev Rahyıl Kulmemmed oğlu- 2 yıl, 6 ay Tağıyev Cavanşir Melik oğlu- 2 yıl, 6 ay Hasanov Alasgar Gezenfer oğlu- 1 yıl, 6 ay Kədirov Nadir Abdülağa oğlu- 2 yıl, 6 ay Alxasov Vidadi Şirinbala oğlu- 2 yıl,6 ay

67.Guliyev Memmed Hanife Ebdülrehman oğlu- 2 yıl, 6 ay

Şahbazov Atabala Şahbaz oğlu- 2 yıl, 6 ay

SABUNCU İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE İLAHİYATÇI ELÇİN KASIMOV'UN TUTUKLANMASINI PROTESTO EDERKEN TUTUKLANANLAR:

Rızayev Sahyıl Halid oğlu 6 yıl 5 ay 15 gün

70.Veliyev Nifteli Eşref oğlu 5 yıl 11 ay 10 gün

71.Aliyev Anar Yusif oğlu 5 yıl 11 ay

72.Bünyadov Elvin Hatif oğlu 6 yıl 1 ay 15 gün

73.Ahmetov Letif Süleyman oğlu-5 yıl 11 ay 20 gün

Osmanov Teymur Adyılhan oğlu 5 yıl 11 ay 15 gün

YENİ İSTİHBARAT BAKANLIĞI'NIN İRAN CASUSLUĞU YAPTIKLARI İTHAMIYLA TUTUKLANANLAR:

İnkılab Ahedli (İslam Partisinin eski başkan yardımcısı) Natık Kerimov

NARDARAN OLAYLARI VE TALE BAĞIROV'UN YARDIMCILARI, MÜSLÜMAN HAREKETİ ÜYELERİ:

İlahiyatçı Elçin Kasımov Nahid Kahramanov İlahiyyatçı Elgün Ahundov Sosyoloq Vüsal Nadiroglu İlahiyatçı Seyfeddin Şirvanov İlahiyatçı İbrahimov İlahiyatçı Ferhad Mirza Muradov İlahiyatçı Ramil Aliyev Ağaeli Yehya

NARDARAN OLAYLARINDAN SONRA TUTUKLANANLAR: