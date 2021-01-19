Azerbaycan inşaat ihalelerinde Türkiye modelini uygulayacak

Azerbaycan, devletin sipariş ettiği inşaat ihalelerinde Türkiye modelini uygulayacak, işgalden kurtarılan Dağlık Karabağ’ın imarında Türk şirketlerine öncelik tanınacak. Dağlık Karabağ ve etrafındaki 7 ili Ermenistan’ın işgalinden kurtaran Azerbaycan’da, bu bölgelerin imarı için çalışmalara başlandı. Azerbaycan hükümeti, işgal döneminde harabeye dönen tüm bölgeleri imar ederek ata yurtlarından yıllardır uzak düşen vatandaşların doğdukları topraklara mümkün olan en kısa sürede dönüşünü hedefliyor.

Türk şirketler için süreç kolaylaştırıldı

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla kapsamlı imar ve kalkınmaya başlayan hükümet, projelere yabancı şirketlerin, özellikle de Türk iş adamlarının katılımı için süreçleri kolaylaştıracak sistemler üzerinde çalışıyor. Hükümet, ülkedeki inşaat ihalelerinde Türkiye modelinin uygulanması yönünde karar aldı. Yapılan mevzuat değişikliği ile ihalelerde bürokratik engelleri ortadan kaldırılacak, siparişçi kurumların inşaat malzemesi taban fiyat listeleri güncel hale getirilecek. Azerbaycan Bakanlar Kurulu İnşaat, Şehircilik ve Kamu Hizmetleri Daire Başkanı Feyruz Mustafayev, inşaat ihaleleri konusunda yaptıkları çalışmaları ve yenilikleri AA muhabirine değerlendirdi. Mustafayev, Bakanlar Kurulu’nda bu konuda dünyadaki en iyi modelin hangisi olduğuyla ilgili araştırma yaptıklarını belirterek, “Bize en uygun olanın, özellikle inşaat alanındaki gelişimini ve son 20 senedeki sıçrayışını da dikkate alırsak Türkiye modeli olacağını düşündük. O yüzden birkaç seçim arasında biz Türkiye’yi tercih ettik. Türkiye’de gerçekleştirilen inşaat ihalelerinde siparişçi kurum tarafından taban fiyat veriliyor. Burada da aynı sistem tatbik edilecek” dedi. Bu konuda Türkiye’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu ile de görüşmeler yaptıklarını, çalışmalarını onlarla devam edeceklerini ifade eden Mustafayev, “Eski modelde yabancı herhangi bir şirket Azerbaycan’a gelince buradaki taban fiyatı belirleme sistemi farklıydı. Yabancı şirketler zorluk yaşıyordu. Süreç uzuyordu. Bürokratik çalışmalar artıyordu. Ama şimdi daha kolay olacak. Türk veya yabancı bir şirket sanki Türkiye’de ihaleye girer gibi burada o şartnameleri hazırlayabilecek” şeklinde konuştu.

‘Kazan kazan’

Mustafayev, “Sadece Karabağ için değil Azerbaycan’ın genelinde bütün projelerde Türk şirketleri daha kolay ve daha cazip şekilde teklifler verebilecek. Bunun Azerbaycan’a faydası, rekabetin üst seviyeye çıkması ve kalitenin artması olacak. Bu da her ülke için ‘kazan kazan’ sonucunu ortaya çıkaracak” dedi.