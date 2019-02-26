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Azerbaycan, Hocalı Katliamı’nda ölen 613 kişiyi törenle andı

Azerbaycan’da, Hocalı Katliamı’nda ölen 613 kişi düzenlenen törenle anıldı.

26 Şubat 2019 Salı 12:47
Azerbaycan, Hocalı Katliamı’nda ölen 613 kişiyi törenle andı

Azerbaycan’da, Hocalı Katliamı’nda ölen 613 kişi düzenlenen törenle anıldı. Katlimanın 27’nci yıldönümü vesilesiyle düzenlenen törende Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere devlet erkânından pek çok önemli isim hazır bulundu.


Azerbaycan’nın başkenti Bakü’de, Hocalı katliamında hayatını kaybeden 613 kişi, katliamın 27’nci yıldönümünde anıldı. Programa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere devlet erkânından çok sayıda önemli isim katıldı. Tören kapsamında önce bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda bürokratla birlikte Hocalı anıtını ziyaret eden Aliyev anıt önüne çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra ise Başbakan Nevruz Mammadov, Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Aliyev’in eşi ve aynı zamanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mehriban Aliyeva anıta gül bıraktı. Binlerce Azerbaycanlı vatandaş da, Ermenilerin katlettiği 613 kişiyi anmak ve saygı duruşunda bulunmak için Hocalı Anıtı’na akın etti. Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da büyükelçilik çalışanları ile birlikte Hocalı Abidesi’ni ziyaret etti.



"Bu facia bir ömür bizim aklımızdan çıkmayacak"


Faciada ailesini ve birçok yakınının kaybeden Tahire Hüseyinova, "Bütün Hocalılar gibi ben de bu facianın tanığıyım. O gün çocuk demeden, yaşlı demeden herkesi şehit ettiler. Hocalı faciası zamanı babamı, annemi, polis kardeşimi ve birçok akrabamı kaybettim. Bu facia bir ömür bizim aklımızdan çıkmayacak" dedi.



"O geceyi hatırlamak bizim için çok zor"


Hocalı Katliamı’nın şahidi Kifayet Asadova ise, "O geceyi hatırlamak bizim için çok zor. Beyaz kar insan kanına karışmıştı. Ormanlarda insanları arıyorduk. Camide insanları elbiselerinden tanıyorduk. İnsanları o kadar dehşetli bir şekilde öldürmüştüler ki, o kadar işkence yapmışlardı ki bizim çok acı verici" ifadelerini kullandı



"Öyle şeyler gördük ki, sözlerle ifade edemiyoruz"


Birçok yakınını kaybettiğini vurgulayan Sevda İsmayılova da, "Birçok yakınımı kaybettim. 25 yaşındaki polis kardeşim, birçok kişiye Ermenilerden kaçmasına yardım ederken esir düştü. Esirken kadınları, çocukları çok incitmişler. Kardeşim karşı çıktığı için kolunu kırdıktan sonra başını kestiler. O gece bizim akıllarımızdan çıkmıyor. Öyle şeyler gördük ki, sözlerle ifade edemiyoruz" diye konuştu.



Hocalı Katliamı


26 Şubat 1992 tarihinde Rusya’nın desteğini alan Ermeni güçleri, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Bölgesi’ndeki Hocalı kasabasında Azerbaycanlı sivilleri toplu şekilde katletmişti. Hocalı’da 106’sı kadın ve 63’ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türkü katledilirken, 150 kişi kaybolmuş, 487 kişi de ağır yaralanmıştı. Naaşlar üzerinde yapılan incelemelerde ise insanların yakıldığı, gözlerinin oyulduğu ve başlarının kesildiği ortaya çıkmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:47
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