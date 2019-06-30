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Azerbaycan heyetinden Vanlı çocuklara oyuncak sürprizi

Azerbaycan Diaspora Bakanlığı desteğiyle Van’a gelen heyet, Tuşba ilçesindeki çocuklara oyuncak dağıttı.

30 Haziran 2019 Pazar 10:21
Azerbaycan heyetinden Vanlı çocuklara oyuncak sürprizi

Azerbaycan Diaspora Bakanlığı desteğiyle Van’a gelen heyet, Tuşba ilçesindeki çocuklara oyuncak dağıttı.


Azerbaycan medeniyeti ve kültürünü tanıtmak amacıyla kente gelen Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi Başkanı İsmayil Ağayev, Azerbaycan Diaspora Devlet Komitesi Temsilcisi Kenan Mamedov, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey ve Beynelxalq Diaspor Merkezi Sağlık Bölümü Başkanı Dr. Nurane Aliyeva, ziyaret çerçevesinde Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi’ne gitti. Burada mahalle sakinleriyle bir araya gelen Azerbaycan heyeti, daha sonra çocuklara oyuncak dağıttı. Dağıtılan oyuncakları alan çocukların sevinci ise gözlerinden okundu.


Çocuklarla bir araya gelen Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi Başkanı İsmayil Ağayev, bu topraklarda Kürdüyle, Türküyle kardeşçe yaşayan insanların birliğinin bozulmak istendiğine dikkat çekti. Bu birliği bozmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini söyleyen Beynelxalq Diaspor Merkezi Başkanı Ağayev, Azerbaycan Türkiye dostluğunun zirvelere yükselmesi için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini ifade etti.


Programla ilgili değerlendirmelerde bulunan ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey ise, Azerbaycan medeniyeti ve kültürünü tanıtma amacıyla Van’a geldiklerini belirtti. Ziyaretleri kapsamında 200 çocuğa oyuncak dağıttıklarını ifade eden ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, “Azerbaycan kültür medeniyetinin ve ileride yapılacak büyük bir programın ön görüşmeleri yapıldı. Bu kapsamda dün çeşitli ziyaretler yapıldı. Çalışmalarımız çerçevesinde bugün de Alaköy Mahallesi’ne geldik. Burada 200 civarında çocuğa oyuncaklar ve Azerbaycan’dan getirilen çeşitli hediyelerimizi dağıttık.Burada yaşayan insanlara geçekten birlikte olduğumuzu, tarihten günümüze gelen birlikteliğimizin halen devam ettiğinin mesajını verdik. Diğer taraftan buradaki halkımızla Ermenilerin buraya gelip ayin yapabileceğini, kiliselere gidebileceğini ancak bunu siyasallaştırmamaları ve gizli planlara dökmemeleri gerektiği konusunda konuştuk. Bu konuda buradaki halkın desteğini istiyoruz. Elbette ki burada turizm, ticaret olsun ve para gelsin, ama ticaret ve para her şey demek değildir. Bazı insanların sınırları ve çizgileri olmalı ve tarihini ve geçmişini unutmamalıdır. ‘Geçmişini kurşuna tutarsan, geleceğini topa tutarlar.’ Bu yüzden geçmişini unutmadan herkesle iyi geçinip ama bu topraklara da sahip çıkmak lazımdır” dedi.


Van insanının misafirperverliğini çok sevdiğini dile getiren Beynelxalq Diaspor Merkezi Sağlık Bölümü Başkanı Dr. Nurane Aliyeva ise, çocuklarla güzel vakit geçirdiğini kaydetti.


Azerbaycan heyeti, oyuncak dağıtımı sonrası mahalle muhtarı ve sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 10:21
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