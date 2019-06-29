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Azerbaycan Heyetinden MHP’ye ziyaret

Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi Başkanı İsmayil Ağayev, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Gülbey ve beraberindeki heyet ile birlikteMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanlığını ziyaret etti.

29 Haziran 2019 Cumartesi 17:30
Azerbaycan Heyetinden MHP’ye ziyaret

Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi Başkanı İsmayil Ağayev, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Gülbey ve beraberindeki heyet ile birlikteMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanlığını ziyaret etti.


Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi Başkanı İsmayil Ağayev, Başkan Yardımcısı Samir Adıgüzelli, Dr. Nurane Aliyeva, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Gülbey ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Vural, bir heyetle, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanlığını ziyaret etti. Azerbaycan Diaspora Bakanlığı desteğiyle Van’a gelen Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi Başkanı İsmayil Ağayev, ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Beynelxalq Diaspor Merkezi Sağlık Bölümü Başkanı Dr. Nurane Aliyeva ve beraberindekiler MHP Van ilteşkilatını ziyaret ettiler. Burada bir konuşma yapan Azerbaycan Diaspor Merkezi Genel Başkanı İsmayil Ağayev, Ermeni diasporasının çalıştığı alanın bu kesim olduğu için kendilerinin burada çalışma yapmaları gerektiğini ifade ederek, “Bizler Ermeni diasporasını batıda değil gelip bu bölgelerde, yani Ermeni zulmünün yaşandığı doğu bölgesinde anlatmamız lazım. Doğu illerimizde faal olarak bir tek ASİMDER mücadele ediyor ve diğer teşkilatların da buraya gelmeleri lazım. Bizler gidip de Ankara’da, İzmir’de ve Antalya’da bu olayları anlatmamamız lazım, çünkü bu olayları ve acıları onlar değil doğu illerimizdeki vatandaşlarımız yaşamıştır. Van ilimizde bu olayları bire bir yaşayan ailelerimiz var ve bu olaylara da vakıf oldukları için buradaki insanlara anlatmamız lazım ki bu işin hem duygusal hem de manevi ruhunu yaşıyorlar. Yaşanan bu maneviyattan dolayı da sahiplenme duygusu oluşturuyor ve sahiplenme duygusu içerisine girebiliyorlar” dedi.


Yapılan ziyaretlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi Van İl Başkanı Salih Güngöralp ise, “Zamanında Azerbaycan ve bizler, Ermeni zulmünden çok çektik, ama şimdi Allah’ımıza binlerce şükür ki imanımız ve inancımız tamdır. Bu vatan bizim, milletimizin topraklarıdır ve kimsenin bu toprakları bizden alması mümkün değildir. Bilindiği üzere AK Parti ve MHP birleşerek Türkiye’mizi daha iyi yerlere getirecekler ve bizlerde buna inanıyoruz” dedi.


Yapılan ziyaretin sonunda Ağayev tarafından İl Başkanı Salih Güngöralp’e Azerbaycan bayrağı hediye edildi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 17:30
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