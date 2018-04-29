Azerbaycan Grand Prix'ine damga vuran çekici!
Formula 1'in Azerbaycan ayağında yaşanan kaza sonucu aracı pistten çekmeye gelen kamyonun ön camındaki 'Allah korusun' yazısı dikkat çekti.29 Nisan 2018 Pazar 19:40
2018 Formula 1 Şampiyonası'nın 4. yarışı Azerbaycan'da yapıldı.
Büyük kazaların yaşandığı mücadeleyi Hamilton kazandı.
'ALLAH KORUSUN' YAZAN ÇEKİCİ YETİŞTİ
Azerbaycan Grand Prix’sinde kaza yapan Haas F1 takımı pilotu Romain Grosjean’in aracını pistten çıkarmak için gelecen çekicinin ön tarafında yazan "Allah korusun" yazısı dikkatlerden kaçmadı.
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