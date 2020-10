Azerbaycan, geri adım atmadan hızlıca Karabağ’ı kurtarmalı

Osmanlı’nın Millet-i Sadıka (sadık millet) olarak isimlendirdiği ve bu paye ile onurlandırdığı Ermenilerin, sonraları pek de sadık bir millet olmadıkları ortaya çıktı. Osmanlı halkı topyekûn iken Hınçak, Taşnak ve benzeri dernekler adı altında terörize olup ve örgütlendiler. Bütün Türk erkekleri askerdeyken, sadece çocuk, yaşlı ve kadınların kaldığı bölgelerde, Ermeniler köyleri basarak, komşularını öldürerek büyük bir hainlik ve isyana kalkıştılar. Ermenilerin, kendilerine tanınan büyük avantajlara rağmen bu hainliğe, isyana kalkışmaları ve insanları katletmeleri, doğal olarak Türk halkını çok gerginleştirdi. Bu gerginlik artmaya başlayınca Ermeniler Enver Paşa emriyle Talat Paşa tarafından, katledilmesinler diye zorunlu göçe yani tehcire tabi tutuldular.

Asker gözetiminde olmak kaydıyla Ermenistan’a, Güney bölgelere ve onları isteyen bazı devletlere gönderilerek katledilmeleri engellendi. Birkaç münferit saldırı düzenlendiyse de durum asker tarafından engellendi ve korunmaları sorunsuzca gerçekleştirildi. Ermenilere yapılan bu birkaç münferit saldırı çok sert cezalandırıldı ve Boğazlıyan kaymakamı gibi haksız yere cezalandırılmalar bile yaşandı. Ancak şurası bir gerçek ki, savaş yıllarında bütün devletler ve halklar büyük acılar çekti ve ateş neredeyse her aileye, anneye, babaya ve evlada dokundu. Bu dönemlerde yaşadığı topraklara ve devlete isyan eden, katliam yapan Ermeniler ile birlikte, Türkler, Almanlar, Fransızlar, İngilizler, Ruslar, Yunanlılar, Makedonlar, Boşnaklar, Arap topraklarındaki insanlarımız ve daha birçok devlet büyük acılar çekti. Türkler eğer bir katliam yapmak istemiş olsalardı, bunu çok daha önceleri ve sistematik olarak yaparlardı ve tehcire gerek kalmadan her şey kılıfına uydurulurdu. Ancak biz böyle bir şey yapmayarak onları güven içinde topraklardan uzaklaştırma kararı aldık. Üstelik işi gücü olan doktor, mühendis, zanaatkar, esnaf, memur olanlar veya terörize gruplara üye olmadığını ispatlayanlar bu tehcirden muaf tutulmuşlardı. Ancak bugünlerde Ermenistan, Azerbaycan’ın başına bela oldu. Yıllarca Ermeni katliamı bahanesi (Jenosit – Soykırım) ile Türkiye’den tazminat ve toprak talep etme hevesi içinde olan Ermeniler bu kez de Azerbaycan üzerinde planlar kuruyor.

Rusya’nın küçük haylaz yaramaz çocuğu olan Ermenistan devleti, “Küçük Kaynarca Antlaşması ile Rusya’nın hamiliğini kazanmıştı.” 1993 yılında Ermenistan’ın Karabağ ve çevresini işgali gerçekleşti. 2000 yılında da imzalanan Rusya Ermenistan askeri anlaşması ile de Ermenistan devletinin saldırılara karşı Rusya’nın onları koruma taahhüdü yenilendi. AGİT’in Minsk üçlüsünün (ABD-Fransa-Rusya) durumu yıllarca çözme yoluna gitmemesi Ermenistan’ı güçlendirdi ve umutlandırdı. “Nasıl olsa her yaptığımız yanımıza kâr kalıyor” mantığı ile tekrar Azerbaycan’a saldırdı. Buradaki asıl amacı Rusya’nın savaşa müdahil olmasını sağlamak. Türkiye’nin fiilen savaştığı iddiaları da hep bu yüzden ortaya atılıyor. İran ve Rusya, Türkiye’nin Azerbaycan ile birleşmesini engellemek için Nahcivan özerk bölgesi ile Azerbaycan ana toprağı arasını kesmişlerdi ve bunun devamını sağlamak istiyorlar. Hemen her cephede Türkiye karşıtı olan sözde Müslüman İran, burada da yine Türkiye’yi ve nüfusunun önemli bir çoğunluğunu oluşturan Müslüman Azerbaycan Türklerini değil, Hristiyan ve kalleş Ermenistan devleti tarafını tutuyor.

Aynı şekilde Arap ülkeleri, Dubai ve birçok emirlik devletleri de Ermenistan bayrağını kendi gökdelenlerine yansıtarak Türkiye ve Azerbaycan aleyhine olduklarını gösterdiler. Yarabbi bu Müslümanların içinde olan neyin kinidir, neyin düşmanlığıdır? Müslümanı korumak kollamak ve ondan yana olmak yerine dinlerinin, namuslarının, canlarının ve mallarının düşmanlarına büyük hayranlık duyuyor ve sürekli onlardan yana oluyorlar. Elbette bunların hesabı da ilahi nizamda sorulacaktır.

Azerbaycan, kesinlikle geri adım atmadan hızlıca Karabağ’ı kurtarmalı ve kalıcı çözüm üretmek üzere masaya öyle oturmalı. Bu fırsat bir daha onların eline geçmeyebilir. Rusya’nın daha akıllıca siyaset izlemesi ve Türkiye’nin dostluğunu kazanması gerekir. Batıya karşı en büyük ve güvenilir dost, müttefik ülke Türkiye’dir. Ancak bugünlerde Suriye’de, Libya’da, Azerbaycan’da karşımızda hep Ruslar ve onların destekledikleri gruplar çıkıyor. Ermenistan’ın Rusya’yı savaşa müdahil olmaya zorlamasının amacı burada gizli. Hemen her cephede Rusya ile karşı karşıya gelen Türkiye, Ermenistan sayesinde dolaylı savaştan, fiili birebir savaşa sokulmak isteniyor. Aynı anda batıda pusuya yatmış Yunanistan ve onların hamisi Amerika, Fransa, İtalya ve Almanya her an Türkiye aleyhine adım atmak üzere bekliyor. Türkiye ve Azerbaycan’ın yardımlaşmanın ötesinde ortak strateji geliştirmesi gerektiği kanaatindeyim. İlham Aliyev çok başarılı bir lider ve Allah yardımcıları olsun. Kısa süre içinde birçok devletin rengi değişecek.