Azerbaycan Evi Derneği’nden Başkan Türel’e teşekkür

Antalya Azerbaycan Evi Derneği, derneğin çalışmalarına gösterdiği yakın ilgi ve yardımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür etti.

Antalya Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Mehmet Celal Bayar Gödekli, Hocalı katliamının 27. yıldönümünde soykırıma kurban giden şehitleri anarken,tarih sayfalarına geçen bu kötü olayların unutulmamasını istedi. Gödekli, tarihe ve geçmişine her zaman sahip çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in bu yaklaşımının örnek alınması gerektiğini ifade ederek Antalya’da yaşayan Azeri kökenli vatandaşlar adına teşekkür etti.Gödekli,Başkan Türel’in Antalya Azerbaycan Evi Derneği olarak her zaman yanlarında olduğuna dikkat çekerek, “Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e bizlere gösterdiği yakın ilgi ve derneğimize yaptığı yardımlardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.