Azerbaycan Ermenistan'ı perişan edince Rus şirket 112 ton altın için silah ve asker yığmaya başladı

27 Eylül'de Ermenistan'ın saldırıları sonrasında harekete geçen ve 23 gün içerisinde işgal altındaki 78 yerleşim yerini yeniden ele geçirerek bölgenin kaderini belirlemede en kritik şehir olan Şuşa kentini de kuşatan Azerbaycan ordusunun bu hızla ilerlemesi halinde 10 -15 gün içerisinde büyük zaferi ilan etmesi bekleniyor.

Kelbecer, Laçin, Güdeli ve Zangilan'ın alınmasından sonra Laçin koridorunun kontrolünün tamamen Azerbaycan'ın eline geçeceğine dikkat çeken uzmanlar ise Şuşa'nın devralınmasından sonra müzakere masasının kurulacağına vurgu yapıyor.

Bölge maden zengini

Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesi çeşitli yer altı kaynakları ile altın ve bakır madenleri bakımından zengin bir bölge olarak biliniyor. Bölgede 150'den fazla ayrı altın, bakır, çinko, demir gibi kıymetli maden yatağı bulunduğu ve buraların yasadışı işletilerek çok sayıda ülkeye ürün ihraç edildiği biliniyor.

112 tondan fazla altın var

Dağlık Karabağ bölgesindeki altın rezervinin 112 tonun üzerinde olduğu ifade edilirken, altınların yüzde 99'unu ise Rus şirketler çıkarıp dünyaya pazarlıyor. Bu şirketlerden en büyüğü ise GeoProMining Gold. Şirket Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaların şiddetlenmesinin ardından güvenlik endişelerinden kaynaklı madenlerdeki üretimlerini durdurarak çalışanlarını süresiz izne çıkarmıştı.

Silah ve paralı asker yığıyor

Ancak bölgeden gelen son bilgilere göre Rus şirketin maden yataklarıyla zengin olan bölgedeki milyarlarca dolarlık altından kolay kolay vazgeçmeyeceği öne sürülüyor. İşgal altındaki Dağlık Karabağ'ın Kelbecer şehrindeki altın yataklarını uzun yıllardır sömüren şirketin büyük miktarda silah ve paralı asker yığarak bölgenin tamamen özgürleştirilmesinin önüne geçilmesini sağlamaya çalıştığı iddia ediliyor.

İflas bayrağını çekecek

27 yıldır Azerbaycan'ın sahip olduğu topraklardan altın çıkararak milyarlarca dolar gelir elde eden şirketin Kelbecer bölgesindeki altın madeni yataklarını kaybetmesiyle birlikte büyük bir yıkım da yaşayacak. Ermenistan hükümetinden çok sayıda ismin de yönetiminde yer aldığı öne sürülen şirketin bölgedeki altın madenlerini kaybetmesiyle iflas bayrağını çekebileceği de ifade ediliyor.