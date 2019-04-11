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Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya ile Dağlık Karabağ sorununu görüşecek

11 Nisan 2019 Perşembe 12:32
Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya ile Dağlık Karabağ sorununu görüşecek

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da katılımıyla 15 Nisan'da Moskova'da görüşecek.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Memmedyarov ve Mnatsakanyan, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında Moskova'da bir araya gelecek. 15 Nisan'da düzenleneceği belirtilen toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da katılacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 29 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da görüşme gerçekleştirmiş, görüşme sonrasında liderler dışişleri bakanlarına müzakere sürecini devam ettirmek için yakında yeniden bir araya gelme talimatı vermişti.

- Dağlık Karabağ sorunu

Dağlık Karabağ, hukuken Azerbaycan sınırları içerisinde yer alıyor ancak fiilen Ermenistan tarafından işgal altında bulunuyor.

Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasının ardından Güney Kafkasya cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmasıyla bölgede iki bağımsız devlet arasında kanlı bir savaş başladı.

Ermenistan bu süreçte Dağlık Karabağ ve çevresi dahil olmak üzere Azerbaycan topraklarının yüzde 20'lik bölümünü işgal etti. Rusya ara buluculuğuyla 1994'te ateşkes ilan edilmiş olsa da gerginlik bugüne kadar sürdü.

Bazı dönemlerde ateşkesin bozulduğu ve yerel çatışmaların yaşandığı bölge, Kafkasya'nın kriz sahalarından birisi haline geldi.

Öte yandan eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu da birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 12:32
  1. - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov
  2. dağlık
  3. Karabağ

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