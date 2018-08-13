Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Nahçıvan’da Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermeni askerlerin açtığı ateş sonucunda Samit İsrafilov isimli askerin yaralandığı bildirildi. Bakanlık yetkilileri, yaralı askere hemen müdahale edildiğini ve hayati tehlikesinin bulunmadığını kaybetti. Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki yaşanan gerginliğin sorumluluğunun Ermenistan yönetiminin olduğunu açıkladı.

Öte yandan Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Azerbaycan Ordusu'nun birimlerinin kontrolü altında olduğu bildirildi.