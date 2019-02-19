Azerbaycan Eğitim Bakanı Bayramov, YTB Başkanı Eren'i ziyaret etti

ANKARA (AA) - Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren'i ziyaret etti.

Bayramov ve beraberindeki heyet, Eren ile Ankara'da YTB'de bir araya geldi. Görüşmede, eğitim alanındaki iş birliği imkanları değerlendirildi ve Türkiye Bursları kapsamında yapılan çalışmalar ele alındı, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki öğrenci hareketliliğine değinildi.

Görüşmede, heyete, YTB'nin çalışmalarını anlatan Eren, Başkanlığın yurt dışındaki Türk vatandaşları, kardeş topluluklar ve Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik faaliyetler olmak üzere başlıca üç çalışma alanı olduğunu dile getirdi.

Eren, YTB'nin koordinasyonunda hayata geçirilen "Türkiye Bursları" programı kapsamında dünyanın hemen hemen her ülkesinden uluslararası öğrencinin Türkiye'de burslu eğitim alma şansı elde ettiğini kaydetti.

Başkan Eren, halihazırda 160 ülkeden 17 bin 500 gencin Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde öğrenimine devam ettiğini belirtti.



- "Azerbaycan'a her zaman katkı vermeye hazırız"

Azerbaycan'dan Türkiye Bursları programına yoğun başvuru aldıklarını vurgulayan Eren, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a yönelik burslandırmalarda her yıl sayıyı biraz daha arttırmaya çalışıyoruz. Bursiyerlerimiz ve mezunlarımız Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin samimiyetini daha da ileriye taşıyacaktır." diye konuştu.

YTB Başkanı Eren, bu kapsamda Azerbaycan'a her zaman katkı vermeye hazır olduklarının altını çizdi.

Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov da YTB'nin misafiri olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Azerbaycan'da Türkiye Bursları programının tercihlerde ilk sırada olduğuna dikkat çekti.

Azerbaycan'ın nitelikli akademik kadro oluşturmaya çalıştığını aktaran Bayramov, bu çerçevede Türkiye ile iş birliğinin önem arz ettiğini vurguladı.

Görüşmenin ardından YTB Başkanı Eren, Bayramov'a başkanlık bünyesinde oluşturulan Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesini gezdirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Eren, YTB'nin bu yıl Prof. Dr. Fuat Sezgin adına özel bir burs programı ilan ettiğini sözlerine ekledi.



