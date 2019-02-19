0553 313 94 23

Azerbaycan Eğitim Bakanı Bayramov, YTB Başkanı Eren'i ziyaret etti

Görüşmede, iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliği imkanları ele alındı

19 Şubat 2019 Salı 23:10
Azerbaycan Eğitim Bakanı Bayramov, YTB Başkanı Eren'i ziyaret etti

ANKARA (AA) - Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren'i ziyaret etti.

Bayramov ve beraberindeki heyet, Eren ile Ankara'da YTB'de bir araya geldi. Görüşmede, eğitim alanındaki iş birliği imkanları değerlendirildi ve Türkiye Bursları kapsamında yapılan çalışmalar ele alındı, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki öğrenci hareketliliğine değinildi.

Görüşmede, heyete, YTB'nin çalışmalarını anlatan Eren, Başkanlığın yurt dışındaki Türk vatandaşları, kardeş topluluklar ve Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik faaliyetler olmak üzere başlıca üç çalışma alanı olduğunu dile getirdi.

Eren, YTB'nin koordinasyonunda hayata geçirilen "Türkiye Bursları" programı kapsamında dünyanın hemen hemen her ülkesinden uluslararası öğrencinin Türkiye'de burslu eğitim alma şansı elde ettiğini kaydetti.

Başkan Eren, halihazırda 160 ülkeden 17 bin 500 gencin Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde öğrenimine devam ettiğini belirtti.

- "Azerbaycan'a her zaman katkı vermeye hazırız"

Azerbaycan'dan Türkiye Bursları programına yoğun başvuru aldıklarını vurgulayan Eren, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a yönelik burslandırmalarda her yıl sayıyı biraz daha arttırmaya çalışıyoruz. Bursiyerlerimiz ve mezunlarımız Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin samimiyetini daha da ileriye taşıyacaktır." diye konuştu.

YTB Başkanı Eren, bu kapsamda Azerbaycan'a her zaman katkı vermeye hazır olduklarının altını çizdi.

Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov da YTB'nin misafiri olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Azerbaycan'da Türkiye Bursları programının tercihlerde ilk sırada olduğuna dikkat çekti.

Azerbaycan'ın nitelikli akademik kadro oluşturmaya çalıştığını aktaran Bayramov, bu çerçevede Türkiye ile iş birliğinin önem arz ettiğini vurguladı.

Görüşmenin ardından YTB Başkanı Eren, Bayramov'a başkanlık bünyesinde oluşturulan Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesini gezdirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Eren, YTB'nin bu yıl Prof. Dr. Fuat Sezgin adına özel bir burs programı ilan ettiğini sözlerine ekledi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 23:10
  1. Abdullah Eren
  2. Ankara
  3. Azerbaycan
  4. eğitim
  5. Türkiye Bursları
  6. YTB
  7. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Azerbaycan Eğitim Bakanı Bayramov, YTB Başkanı Eren'i ziyaret etti
    1. Azerbaycan Eğitim Bakanı Bayramov, YTB..
    2. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    3. "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar..
    4. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda..
    5. ABD Kongresinden Trump yönetiminin..
    6. Sivas’taki kazada ağır yaralanan genç..
    7. Belediye başkan adayı adaylık parasını..
    8. Geçici aday listeleri seçim..
    9. Diriliş Ertuğrul hayranlarının..
    10. Geçici aday listeleri seçim..
    11. Fransa, Yahudi düşmanlığına karşı..
    12. İki kişiyi vuran saldırgan..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Yeni bir göç..
    14. CHP Çan İlçe BaşkanıAydın’ın ofisine..
    15. Geçici aday listeleri seçim..
    16. Gattuso, Zapata'nın Fenerbahçe'ye..
    17. Yeni atanan öğretmen görev yerine..
    18. Bingöl’de PKK operasyonu: 11 gözaltı
    19. Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı
    20. Altını tahtından eden maden rekor..
    21. Geçici aday listeleri seçim..
    22. Terörden farkı yok! Fransa'da her yıl..
    23. ’Düdüklüde Kıymalı Bamya’ Çankırı’da
    24. Geçici aday listeleri seçim..
    25. "Şimdi de Fırat'ın doğusundaki alanı..
    26. "Hudeyde'den askerlerin çekilmesi..
    27. ABD'ye çok sert tepki: Paralı askerler..
    28. İngiltere, Shamima Begum'u..
    29. Geçici aday listeleri seçim..
    30. Geçici aday listeleri seçim..
    Komünistler şimdi de tehdit etmeye başladı... "Türkiye gemisini batıracağız"
    Komünistler şimdi de tehdit etmeye başladı... "Türkiye gemisini batıracağız"
    Cumhur İttifakı 14 il için kararını verdi!
    Cumhur İttifakı 14 il için kararını verdi!
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın