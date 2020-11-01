'Azerbaycan dersleri'
Gazetemiz okurlarından Ömer Erbey, "Azerbaycan dersleri" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.
Gâvur gâvurdur. Ne sözüne güvenilir ne işine.
-”Savaş için besili atlar” hazırlamalı.
- Barış ve ateşkes zamanları rehavete kapılmamak lazım. Su uyur düşman uyumaz.
- Müslüman yalnızdır. Kendi göbeğini kesmek mecburiyetindedir.
- Gâvurdan medet ummak gaflettir.
- Toprak post, ALLAH(cc) dost.
- Küfür, tek millettir.
- 4 yanınız düşmanla çevriliyse, yatırımda aslan payı savunmanın olmalı.
- Vecihi Hürkuş’ları yiyenlere, Bayraktar’ları yeme fırsatı vermemek icab eder.
- Kritik zamanlarda kenetlenecek ehl-i mana milletiniz olmalı.
- “Savaş olursa karşı safta olurum” diyen iş birlikçilere sırt dönmemek gerekir.
Yoksa sırttan hançer yemeniz mukadderdir.
- Maneviyat olmazsa, cepheden papuçlarınızı bırakıp sıvışırsınız (Bkz. Ermenistan ordusu).
- Müslümanın coğrafyanın iş birlikçi diktatörlükleri devrilmeden, vahdet hayal...