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Okur Postası 'Azerbaycan dersleri'
Okur Postası

'Azerbaycan dersleri'

Gazetemiz okurlarından Ömer Erbey, "Azerbaycan dersleri" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 22:53:00 -
'Azerbaycan dersleri'

Gâvur gâvurdur. Ne sözüne güvenilir ne işine.

-”Savaş için besili atlar” hazırlamalı.

- Barış ve ateşkes zamanları rehavete kapılmamak lazım. Su uyur düşman uyumaz.

- Müslüman yalnızdır. Kendi göbeğini kesmek mecburiyetindedir.

- Gâvurdan medet ummak gaflettir.

- Toprak post, ALLAH(cc) dost.

- Küfür, tek millettir.

- 4 yanınız düşmanla çevriliyse, yatırımda aslan payı savunmanın olmalı.

- Vecihi Hürkuş’ları yiyenlere, Bayraktar’ları yeme fırsatı vermemek icab eder.

- Kritik zamanlarda kenetlenecek ehl-i mana milletiniz olmalı.

- “Savaş olursa karşı safta olurum” diyen iş birlikçilere sırt dönmemek gerekir.

Yoksa sırttan hançer yemeniz mukadderdir.

- Maneviyat olmazsa, cepheden papuçlarınızı bırakıp sıvışırsınız (Bkz. Ermenistan ordusu).

- Müslümanın coğrafyanın iş birlikçi diktatörlükleri devrilmeden, vahdet hayal...

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