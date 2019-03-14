Azerbaycan Büyükelçisi’nden Başkan Altay’a ziyaret

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ile birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Azerbaycan iş dünyası temsilcilerinden bir heyetle Konya’da düzenlenen programa katıldıktan sonra Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı makamında ziyaret eden Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, ülkesinin iş adamlarıyla Konya’ya gerçekleştirdikleri ziyaretin çok faydalı geçtiğini belirtti.

Farklı alanlarda işbirliği yapmayı umut ettiklerini kaydeden Büyükelçi Hazar İbrahim, “Cumhurbaşkanlarımız arasında en üst düzeyde olan sıcaklık ve devletlerimiz arasında olan iki devlet tek millet anlayışıyla bu ilişkilerimizi daha da güçlendirelim” dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Konya’nın ticaretinin ve ekonomisinin gelişmesi bizim de en büyük isteklerimizden. Konya çok önemli bir sanayi şehri oldu. Bundan sonra da gelişime çok açık. Birlikte güzel işler yapacağımızı umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da, iş adamlarıyla Konya’da düzenledikleri programın benzerini Azerbaycan’da da yapmayı planladıklarını dile getirerek, tek millet iki devlet olgusunun stratejik adımlarını Konya’da atmak için güzel bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.