Azdavay İlçe Tarım Müdürlüğünden uyarı

Azdavay İlçe Tarım Müdürlüğü, halk arasında siyah sürüngen böcek olarak bilinen böceğin öldürülmemesini gerektiğini açıkladı.

Azdavay Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, bu yıl artan yağış miktarına bağlı olarak ortaya çıkan ve halk arasında ‘siyah sürüngen böcek’ olarak adlandırılan böceğin vatandaşlar tarafından öldürülmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

“Böcek zirai mücadeleye yardımcı bir tür”

Açıklamada, “Böcek hiçbir hastalık taşımıyor olup, aksine hastalık yapan başta ziraat zararlılarının yumurtasıyla beslenerek zirai mücadelede yardımcıdır. Akşam saatlerinde özellikle ışığa yönelerek evlerimize girebilen bu böceğin öldürülmemesi, sineklik ve benzeri şeylerle engellenmesi gerekmektedir. Bu böceğin 15-20 güne kadar kendiliğinden yer altına girmesi beklenmektedir” denildi.