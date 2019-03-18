0553 313 94 23

Azade Ay, “18 Mart 1915 destanın yaradılış tarihidir”

DÜZCE(İHA) – Düzce Baro Başkanı Av.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:50
Azade Ay, “18 Mart 1915 destanın yaradılış tarihidir”

DÜZCE(İHA) – Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay, 18 Mart 1915’in Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte, inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihi olduğunu söyledi.


Baro Başkanı Avukat Azade Ay yayınladığı mesajda “18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte, inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Türk Milleti, bu zafer ile Dünya tarihinin seyrini değiştirmiş, varoluş mücadelesine bir mihenk taşı dikmiştir. Bu Büyük Zaferin 104.yıldönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onun silah arkadaşlarını, vatan uğruna bu güne değin canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve şükranla anarken, tek bir vatan evladı kalana kadar, Çanakkale’nin asla geçilemeyeceğine söz veririz” ifadelerinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Demir Yumruk" Şükrü Altay, kemerini korumak için ringe çıkacak
    1. "Demir Yumruk" Şükrü Altay, kemerini..
    2. Akın Öztürk: İsrail bizi sattı
    3. "Türkiye'deki Risk Altındaki Çocuklar..
    4. Uşak BİLSEM’den 18 Mart’a özel klip
    5. Beklenen haberi Müge Anlı verdi
    6. (Özel haber) Kardeşi, Türk futbol..
    7. Harran Belediye Başkanı Özyavuz..
    8. Osmanlı Ermenilerinde Türk müziği
    9. 17-25 Aralık davasında FETÖ'cülere..
    10. Denizli’de AKUTPARK açıldı
    11. Genç tasarımcı Güler Baysal dünyaya..
    12. Gut sol ayak başparmağına ağrı ile..
    13. Altunhisar Kaymakamı Ömer Özbay göreve..
    14. Saatlerdir devam eden fabrika..
    15. Haymana: "Çanakkale Bir Milletin..
    16. Yazar Hayati İnanç, okurlarıyla buluştu
    17. Çatak’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    18. Seyir halindeki tırda yangın
    19. Kulüpler arası halk oyunları il..
    20. Uzman Klinik Psikolog Sümeyra Çelik..
    21. Koalay.com ve Hesapkurdu.com güçlerini..
    22. Hoşfikirer mezarı başında anılacak
    23. FETÖ'nün bölge talebe mesulü kıskıvrak..
    24. Palancıoğlu, Yeşilyurtlularla buluştu
    25. AK Parti'den Çanakkale Zaferi'ne özel..
    26. Bitlis’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    27. Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı..
    28. Sürmene Belediye Başkanı Üstün..
    29. Karlı tepeleri aşan VASKİ ekiplerinin..
    30. PKK'lı teröristler pes etti!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!