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Aza adayı oy kullandıktan sonra kalp krizi geçirdi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde oy kullandıktan sonra başka bir sandıkta görevli olan kızını görmek isteyen aza adayı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

31 Mart 2019 Pazar 17:31
Aza adayı oy kullandıktan sonra kalp krizi geçirdi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde oy kullandıktan sonra başka bir sandıkta görevli olan kızını görmek isteyen aza adayı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Serinevler Mahallesi Şehit İsmet Kayar İlkokulunda 1124 nolu sadıkta oyunu kullanan Ferramuz Merdan, aynı okulda bulunan başka bir sandıkta görevli kızını görmek istediği sırada fenalaşarak yere yığıldı. İlk müdahaleyi muhtar adayı İbrahim Gögebakan’ın sağlıkçı kardeşi Mehmet Gögebakan’ın yaptığı Merdan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.


Ferramuz Merdan’ın 2014 yılında Serinevler Mahallesi’nde muhtar seçilen Mustafa Yüksel’in azalarından olduğu, bu seçimde yine aza adayı olduğu öğrenildi. Merdan’ın kalp rahatsızlığı bulunduğu ve daha önceden by pass ameliyatı olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:31
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